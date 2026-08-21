Илиан Илиев определи групата на Черно море

Черно море приема тима на Дунав Русе в мач от 6-ия кръг на efbet Лига. “Моряците” посрещат новака в елита днес, 21 август от 21:15 часа на стадион “Тича” във Варна.

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Илиан Илиев определи група от 23 футболисти за двубоя, като в нея попадна последното ново попълнение Иван Тасев.

Ето и всички играчи, на които специалистът ще разчита тази вечер: Кристиан Томов, Дамян Христов, Живко Атанасов, Емануил Няголов, Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Мартин Банев, Александър Тодоров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Давид Телеш, Петър Андреев, Дуарте Мигел, Мохамед Аши, Идрис Бунаас, Георги Лазаров, Селсо Сидней, Хорхе Падиля, Иван Тасев

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