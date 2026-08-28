Фиорентина изпреварва Ювентус за Зиркзее

Фиорентина е отправил официално предложение за нападателя на Манчестър Юнайтед Джошуа Зиркзее. Нидерландецът може да замени Мойс Кийн в атаката на „виолетовите“ през предстоящия сезон.

Във Флоренция може да се стигне до размяна на централни нападатели. Отборът на Комо, който ще участва в Шампионската лига, е близо до привличането на италианския национал Кийн, докато Фиорентина се надява да го замести именно със Зиркзее от Манчестър Юнайтед.

Според Фабрицио Романо, в четвъртък Фиорентина е представил оферта на Манчестър Юнайтед за едногодишен наем на стойност 5 милиона евро, която включва и опция за закупуване при неуточнени условия.

Трансферният експерт на „Скай Спорт Италия“ Джанлука Ди Марцио потвърждава, че двата клуба водят директни преговори по сделката. Според Алфредо Педула, представители на Зиркзее в момента се намират в базата на Фиорентина „Виола Парк“.

Ювентус също проявява интерес към нападателя на Манчестър Юнайтед през това лято, но се смята, че „бианконерите“ първо трябва да осъществят продажби, преди да привлекат нов играч в атака. През последните дни с трансфер в Торино се свързва и името на Александър Сьорлот.

Зиркзее изпитваше трудности да се наложи като титуляр през двете си години на „Олд Трафорд“, но вече се е доказал в Серия А. Той отбеляза 11 гола в последния си сезон с екипа на Болоня, помагайки на тима да се класира за Шампионската лига през кампания 2023/24 г.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages