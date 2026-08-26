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  3. Минал през Манчестър Юнайтед подсили Комо

Минал през Манчестър Юнайтед подсили Комо

  • 26 авг 2026 | 12:53
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Минал през Манчестър Юнайтед подсили Комо

Бъдещият участник в Шампионската лига Комо финализира трансфера на защитника Вили Камбвала от Виляреал. Става дума за наем с опция за откупуване срещу 10 млн. евро.

Роденият в ДР Конго футболист беше привлечен на “Олд Трафорд” като 16-годишен, а за първия тим дебютира през декември 2023 г. През април 2024 г. той дори беше титуляр срещу Ливърпул (2:2).

Преди две години Юнайтед продаде Камбвала на Виляреал срещу 10 млн. евро. За испанския клуб той обаче записа само 23 мача.

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