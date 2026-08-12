Фиорентина ще подсили атаката си с още един аржентинец

След като привлече крилото Франко Мастантуоно под наем от Реал Мадрид, Фиорентина договори трансфера на още един аржентинец. Става въпрос за нападателя на Парма Марко Пелегрино, както съобщават Николо Скира и Фабрицио Романо.

Двата клуба са се разбрали за сделка на обща стойност 25 млн. евро. Тя ще бъде оформена като наем със задължителна опция за закупуване, която ще се активира при първата точка на Фиорентина в Серия "А" от 2 февруари нататък. Договорът на 24-годишния играч пък ще бъде за пет сезона. Пелегрино се присъедини към Парма в началото на 2025 година, когато клубът плати на Велес Сарсфийлд по-малко от 2 млн. евро. Оттогава насам той е водещият голмайстор на “дуковете” със своите 15 попадения в 52 мача.

🚨🟣 Fiorentina reach verbal agreement to sign Mateo Pellegrino, here we go! 🇦🇷



Deal in place for Argentinian striker to join from Parma for fee over €20m, green light also from player and agent Pablo Sabbag.



Documents yet to be exchanged ahead of signatures. pic.twitter.com/XC1U4SVUen — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026

Предвид този трансфер, “виолетовите” ще се разделят с един от досегашните си нападатели - Роберто Пиколи, съобщават местните трансферни експерти. Италианецът ще премине в Болоня като преотстъпен със задължителна опция за закупуване в размер на 18+2 млн. евро и 10% от следващия му трансфер. 25-годишният играч, който пристигна от Каляри за 25 млн. евро, прекара само един сезон на “Артемио Франки”, в който отбеляза 8 гола в 43 двубоя.

🚨🔴🔵 Bologna agree deal to sign Roberto Piccoli from Fiorentina, here we go! 🇮🇹



Loan with obligation to buy guaranteed at €18m plus €2m add-ons, deal led and closed by agent Alessandro Lucci.



Piccoli will now travel for medical and contract signing. pic.twitter.com/vjxpc4DKpa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026

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