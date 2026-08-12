Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Фиорентина ще подсили атаката си с още един аржентинец

Фиорентина ще подсили атаката си с още един аржентинец

  • 12 авг 2026 | 14:06
  • 1512
  • 0
Фиорентина ще подсили атаката си с още един аржентинец

След като привлече крилото Франко Мастантуоно под наем от Реал Мадрид, Фиорентина договори трансфера на още един аржентинец. Става въпрос за нападателя на Парма Марко Пелегрино, както съобщават Николо Скира и Фабрицио Романо.

Двата клуба са се разбрали за сделка на обща стойност 25 млн. евро. Тя ще бъде оформена като наем със задължителна опция за закупуване, която ще се активира при първата точка на Фиорентина в Серия "А" от 2 февруари нататък. Договорът на 24-годишния играч пък ще бъде за пет сезона. Пелегрино се присъедини към Парма в началото на 2025 година, когато клубът плати на Велес Сарсфийлд по-малко от 2 млн. евро. Оттогава насам той е водещият голмайстор на “дуковете” със своите 15 попадения в 52 мача.

Предвид този трансфер, “виолетовите” ще се разделят с един от досегашните си нападатели - Роберто Пиколи, съобщават местните трансферни експерти. Италианецът ще премине в Болоня като преотстъпен със задължителна опция за закупуване в размер на 18+2 млн. евро и 10% от следващия му трансфер. 25-годишният играч, който пристигна от Каляри за 25 млн. евро, прекара само един сезон на “Артемио Франки”, в който отбеляза 8 гола в 43 двубоя.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мемфис Депай скочи на Коринтианс и ги засипа с обвинения

Мемфис Депай скочи на Коринтианс и ги засипа с обвинения

  • 12 авг 2026 | 10:56
  • 1994
  • 0
Египетски национал ще играе в Саудитска Арабия

Египетски национал ще играе в Саудитска Арабия

  • 12 авг 2026 | 10:50
  • 835
  • 0
Слот обясни защо е отказал на Нидерландия

Слот обясни защо е отказал на Нидерландия

  • 12 авг 2026 | 10:46
  • 1345
  • 0
Тотнъм се насочи към нападател, който блесна на Световното и стана повод за скандал

Тотнъм се насочи към нападател, който блесна на Световното и стана повод за скандал

  • 12 авг 2026 | 10:43
  • 5067
  • 0
ПСЖ и Астън Вила ще си оспорват Суперкупата на Европа в Залцбург

ПСЖ и Астън Вила ще си оспорват Суперкупата на Европа в Залцбург

  • 12 авг 2026 | 07:49
  • 10121
  • 3
Още три отбора ще се класират за плейофния кръг в Лигата на конференциите

Още три отбора ще се класират за плейофния кръг в Лигата на конференциите

  • 12 авг 2026 | 07:30
  • 7032
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Отложиха Славия - Левски

Отложиха Славия - Левски

  • 12 авг 2026 | 13:40
  • 19302
  • 71
Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

  • 12 авг 2026 | 10:22
  • 56686
  • 113
Янев предупреди ЦСКА: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим

Янев предупреди ЦСКА: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим

  • 12 авг 2026 | 12:20
  • 25212
  • 44
АЕК плаши Левски с 20 национали

АЕК плаши Левски с 20 национали

  • 12 авг 2026 | 12:42
  • 19291
  • 36
Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

  • 12 авг 2026 | 11:32
  • 17597
  • 20
Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

  • 12 авг 2026 | 09:37
  • 40643
  • 65