Фиорентина ще подсили атаката си с още един аржентинец

След като привлече крилото Франко Мастантуоно под наем от Реал Мадрид, Фиорентина договори трансфера на още един аржентинец. Става въпрос за нападателя на Парма Марко Пелегрино, както съобщават Николо Скира и Фабрицио Романо.
Двата клуба са се разбрали за сделка на обща стойност 25 млн. евро. Тя ще бъде оформена като наем със задължителна опция за закупуване, която ще се активира при първата точка на Фиорентина в Серия "А" от 2 февруари нататък. Договорът на 24-годишния играч пък ще бъде за пет сезона. Пелегрино се присъедини към Парма в началото на 2025 година, когато клубът плати на Велес Сарсфийлд по-малко от 2 млн. евро. Оттогава насам той е водещият голмайстор на “дуковете” със своите 15 попадения в 52 мача.
Предвид този трансфер, “виолетовите” ще се разделят с един от досегашните си нападатели - Роберто Пиколи, съобщават местните трансферни експерти. Италианецът ще премине в Болоня като преотстъпен със задължителна опция за закупуване в размер на 18+2 млн. евро и 10% от следващия му трансфер. 25-годишният играч, който пристигна от Каляри за 25 млн. евро, прекара само един сезон на “Артемио Франки”, в който отбеляза 8 гола в 43 двубоя.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google