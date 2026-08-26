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Официално: Ювентус се раздели с още един ненужен

  • 26 авг 2026 | 12:24
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Вратарят Матия Перин официално премина от Ювентус в отбора на Палермо, който се състезава в Серия “Б”. Двата клуба потвърдиха новината за постоянния трансфер в сряда сутринта.

Според информация на трансферния експерт от „Скай Спорт“ Джанлука Ди Марцио Юве ще получи малко под 500 000 евро за 33-годишния страж. Договорът на Перин с „бианконерите“ изтичаше след по-малко от 12 месеца. В новия му клуб той е до лятото на 2029 г.

Перин прекара последните осем години от кариерата си в Ювентус, след като се присъедини с постоянен трансфер от Дженоа през лятото на 2018 г. През този период той беше резерва на няколко вратари на „старата госпожа“, сред които Войчех Шчесни, Джанлуиджи Буфон и по-скоро Микеле Ди Грегорио. За Ювентус Перин записа общо 70 мача във всички турнири, от които 42 в Серия А.

Торинският гранд извърши пълна промяна на вратарския си пост това лято. Първо Микеле Ди Грегорио премина в Борнемут, а сега и Перин напусна клуба след трансфера си в Палермо.

За нов номер едно през сезон 2026/27 се очаква да бъде Гулиелмо Викарио, който беше привлечен под наем от Тотнъм с опция за закупуване. Във вторник Ювентус също така финализира привличането под наем на Камил Грабара от Волфсбург, като също има опция за откупуване.

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