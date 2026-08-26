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Фиорентина глоби Мойс Кийн и предупреди Комо

  • 26 авг 2026 | 18:08
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Фиорентина глоби Мойс Кийн и предупреди Комо

Фиорентина глоби Мойс Кийн за закъснението му за днешната тренировка на тима. Нападателят е желан от Комо, но "виолетовите" са предупредили, че няма да го пуснат, ако не заплатят исканата от тях сума.

Кийн пристигна със закъснение за тренировката днес сутринта и е обявил, че повече няма желание да тренира със съотборниците си, тъй като има желание да премине в Комо. Фиорентина съобщи на нападателя, че ще тренира самостоятелно и ако той не се съгласи, отново ще бъде глобен. Клубът не смята да разчита на него в официалните мачове, докато не се стигне до разбирателство.

Клубът от Флоренция иска 45 милиона евро за италианския национал, а предишната оферта на Комо бе за 40 милиона. Освен това "виолетовите" искат да намерят негов заместник преди да се разделят с него.

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