Фиорентина глоби Мойс Кийн и предупреди Комо

Фиорентина глоби Мойс Кийн за закъснението му за днешната тренировка на тима. Нападателят е желан от Комо, но "виолетовите" са предупредили, че няма да го пуснат, ако не заплатят исканата от тях сума.

Кийн пристигна със закъснение за тренировката днес сутринта и е обявил, че повече няма желание да тренира със съотборниците си, тъй като има желание да премине в Комо. Фиорентина съобщи на нападателя, че ще тренира самостоятелно и ако той не се съгласи, отново ще бъде глобен. Клубът не смята да разчита на него в официалните мачове, докато не се стигне до разбирателство.

🚨🟣 Altra novità nella giornata ad alta tensione di Moise Kean



Dopo aver lasciato in anticipo il Viola Park in mattinata e aver fatto rientro a casa, l’attaccante ha lasciato nuovamente la propria abitazione.



Nel frattempo la Fiorentina ha comunicato la multa e la convocazione… pic.twitter.com/vCOgKkwIGp — LaViola.it (@laviola_it) August 26, 2026

Клубът от Флоренция иска 45 милиона евро за италианския национал, а предишната оферта на Комо бе за 40 милиона. Освен това "виолетовите" искат да намерят негов заместник преди да се разделят с него.

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