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Наполи със запитвания и за Зиркзее и Джаксън

  • 19 авг 2026 | 10:04
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Наполи със запитвания и за Зиркзее и Джаксън

След раздялата с Ромелу Лукаку Наполи не се е съсредоточил единствено върху нападателя на Арсенал Габриел Жезус за подсилване на своята атака. Освен името на бразилеца, в полезрението на клуба са още Джошуа Зиркзее и Николас Джаксън, за които „партенопеите" вече са отправили запитвания, твърди Джанлука Ди Марцио. И двамата са пред напускане съответно на Манчестър Юнайтед и Челси, а Наполи е поискал информация за условията по евентуалните им трансфери.

Преди да предприеме по-конкретни стъпки обаче, италианският клуб трябва да осъществи още един изходящ трансфер в нападение. В тази връзка все по-вероятна изглежда раздялата с Ноа Ланг, за когото Аталанта отново е отправил запитване за наем. Ако този трансфер се осъществи, Наполи ще насочи усилията си към споменатите играчи от Висшата лига – първенство, от което клубът наскоро осъществи отлични сделки, включително привличането на Беноа Бадиашил, който пристигна в Италия вчера.

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