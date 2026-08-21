Форест и Палас искат халф на Фиорентина

Полузащитникът на Фиорентина Николо Фаджоли се превърна в трансферна цел за два клуба от английската Премиър лийг, като е възможно да напусне „виолетовите“ преди затварянето на трансферния прозорец.

Журналистът Екрем Конур твърди в профила си в социалната мрежа “Х”, че Нотингам Форест и Кристъл Палас се готвят да се конкурират за подписа на италианеца, след като интересът от Англия към него се засили през последните дни.

🚨#Fiorentina Premier League interest grows in Nicolò Fagioli; Nottingham Forest and Crystal Palace are ready to compete for the midfielder.



📌 His potential move to England is a key part of Fiorentina’s strategy.



👀 If an offer arrives, the gap will be filled with Lucas… https://t.co/8Ce8T7xtSm pic.twitter.com/LDicqGDJ5x — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 20, 2026

Твърди се, че евентуален трансфер в чужбина е част от по-широката стратегия на Фиорентина през това лято, а не нещо, на което клубът би се противопоставил.

Ако пристигне подходяща оферта, клубът от Тоскана е готов да запълни празнината в халфовата линия със завръщането на Лукас Торейра. Очаква се следващите дни да бъдат решаващи за осъществяването на подобна сделка.

Фаджоли се присъедини към Фиорентина от Ювентус миналата година и бързо се утвърди като ключова фигура в средата на терена за „виолетовите“, впечатлявайки с изявите си и печелейки похвали дори преди да получи повиквателна за националния отбор.

По-рано тази година имаше щастлива развръзка за Фаджоли и отвъд спортните терени. Той, заедно със Сандро Тонали, се размина със затвор за залагания на футболни мачове. Така играчът сега получава страхотна възможност да започне на чисто и дори ако премине в Кристъл Палас, ще има шанс да се изявява и в европейските клубни турнири, тъй като през май “орлите” спечелиха Лигата на конференциите и получиха квота за участие в основната фаза на Лига Европа.

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