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Ювентус е близо до споразумение с Франк Кесие

  • 28 авг 2026 | 05:58
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Ювентус е близо до споразумение с Франк Кесие

Ръководителите на Ювентус, Джовани Карневали и Фредерик Масара, проведоха директна среща с представителите на Франк Кесие в Милано в четвъртък, като целта е да се финализира свободният трансфер на бившия полузащитник на Аталанта и Милан. Противно на по-ранните информации, Ювентус не се нуждае от повече изходящи трансфери, за да привлече този играч, и настоява за бързото финализиране на сделката.

След като преотстъпването на Фабио Мирети в Бешикташ, което включва опция за закупуване на стойност 15 милиона евро, вече е факт, „бианконерите“ освободиха необходимото място в бюджета за заплати. Впоследствие Фабрицио Романо потвърди, че Ювентус не се нуждае от други продажби, за да продължи напред. Това означава, че клубът може да финализира привличането на Кесие, без да чака евентуални раздели с играчи като Джонатан Дейвид.

Предложеният договор е за две години с опция за трети сезон, като заплащането ще бъде 4,5 милиона евро нето на година плюс бонуси, обвързани с представянето. На фона на късен опит от страна на Рома да се намеси в сделката, треньорът Лучано Спалети и директорите на Юве са разговаряли директно с Кесие още преи дни, за да ускорят преговорите за завръщането му в Серия "А" след тригодишния му престой в Ал-Ахли.

Вместо да изчакват развитието на пазара в последните дни на трансферния прозорец, от Ювентус са решени да приключат сделката бързо. След като положиха усилия в продължение на седмици, за да запазят водещата си позиция, сега фокусът е върху подписването на финалните документи в следващите часове.

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Снимки: Gettyimages

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