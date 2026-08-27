Треньорът на АЕК: Не дадохме на противника да диша

Старши треньорът на АЕК Марко Николич е щастлив от класирането в основната фаза на Шампионска лига. Гръцкият първенец победи с 4:0 Левски и продължава напред в най-силния европейски клубен турнир.

"Много красива вечер за всички фенове на АЕК. Поздравления за играчите за невероятното им представяне. Поздравления за феновете, които изпълниха прекрасния стадион. Поздравления за Рибалтас, Лисандру и Мариос Илиопулос за подкрепата на проекта. След осем години АЕК е в Шампионската лига. Много се радвам, че Шампионската лига се завръща в Гърция и че феновете на АЕК ще се насладят на такъв футбол. Като приказка е, защото за много кратко време спечелихме шампионата и сме в Шампионската лига. За мен това е началото на едно пътуване, а не краят по никакъв начин. Много се радвам за всички, сега се фокусираме върху шампионата, защото всичко това се случи, защото бяхме конкурентноспособни. Вървим мач за мач, както винаги.

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Ако не вярваш, никога няма да се случи. Ние вярвахме. Не е въпрос на вяра, а на упорита работа. За мен футболът е такъв. Правиш нещата както трябва и имаш надеждата, че ще имаш късмета да успееш. Ако не правиш нещата добре, ще бъдеш наказан. Нашите играчи играха невероятно. Излязохме на терена с борбен, агресивен манталитет, водехме от първата минута и не дадохме на противника да диша. Вкарахме два гола и не им позволихме да влязат в наказателното ни поле. Можехме да вкараме още голове, но заради нашия манталитет победата беше заслужена, играчите свършиха невероятна работа.

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Представянето беше отлично. Мисля, че наскоро казах, че очаквам този отбор да се подобри още повече. Сега е време да играем конкурентно и го казвам сериозно. Имаме играчи, които току-що пристигнаха като Ариага, Виталис, които ще се нуждаят от време за адаптация, но те са играчи с огромен потенциал. Сезонът е маратон. Няма винаги да е възход и падение. Никой отбор не може да го направи. Може би имаме лоши представяния или поражения, календарът е пълен, дори повече от миналата година. Имаме 15 играчи, които ще отидат в националните си отбори по света. Ще имаме трудности на моменти през сезона. Важно е да започнем сезона така. Сега можем да се подобряваме прогресивно.

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Както казах, доволен съм от нашия отбор. Всеки треньор винаги иска всичко допълнително, никой не е толкова луд, че да каже, че не иска нещо качествено. Следим пазара, това не е приоритет, ако нещо се появи и е нормално, което ще бъде в съответствие с нашия проект... Това не означава, че сме преминали във фазата на лигата и ще похарчим много. Ако се появи възможност, тогава защо не.

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Имаме отлична група играчи. Всички се радват да играят на този стадион, домът на АЕК. Когато играем тук, казвал съм го и преди, играчите се чувстват уверени. Днес атмосферата беше невероятна. Подготвихме се добре и всичко това, заедно с правилния манталитет и дисциплина, накара играчите да дойдат с този агресивен манталитет", каза Николич.

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