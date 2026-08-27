Рано стутринта на 27 август (четвъртък) малко преди делегацията на Левски се прибра от Атина след поражението на "сините" от тима на АЕК с 0:4 в плейофите на Шампионската лига. Левскарите кацнаха на летище "Васил Левски" малко преди 4:30 часа българско време.
27-кратните български шампиони официално приключиха участието си в най-престижния европейски клубен турнир и сега им предстоят осем мача от основната фаза на Лига Европа.
Левски се прибра след отпадането от АЕК
Рано стутринта на 27 август (четвъртък) малко преди делегацията на Левски се прибра от Атина след поражението на "сините" от тима на АЕК с 0:4 в плейофите на Шампионската лига. Левскарите кацнаха на летище "Васил Левски" малко преди 4:30 часа българско време.