Левски се прибра след отпадането от АЕК

Рано стутринта на 27 август (четвъртък) малко преди делегацията на Левски се прибра от Атина след поражението на "сините" от тима на АЕК с 0:4 в плейофите на Шампионската лига. Левскарите кацнаха на летище "Васил Левски" малко преди 4:30 часа българско време.



27-кратните български шампиони официално приключиха участието си в най-престижния европейски клубен турнир и сега им предстоят осем мача от основната фаза на Лига Европа.

Ето кога Левски ще разбере съперниците си в Лига Европа

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