Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Собственикът на АЕК: Историческа вечер! Искахме да бъдем тук от самото начало

Собственикът на АЕК: Историческа вечер! Искахме да бъдем тук от самото начало

  • 27 авг 2026 | 09:27
  • 3428
  • 1

Собственикът на АЕК Мариос Илиопулос беше изключително доволен от победата над Левски, която класира гръцкия първенец в основната фаза на Шампионската лига. "Жълто-черните" от Атина спечелиха с 4:0 в плейофа реванш срещу "сините" снощи и след 0:0 в първия мач в София продължават участието си в най-престижния европейски клубен турнир.

"Историческа вечер! Имаме страхотен отбор. Мисля, че точната дума, която описва днешното ни представяне, е "гордост". Това не е АЕК, за който да мечтаем, а е АЕК, който искахме да бъде от самото начало. Това е АЕК, който не само ни кара да се гордеем, но и ни дава голяма надежда за това, което предстои, за бъдещите триумфи и победи на този фантастичен отбор", коментира Илиопулос.

Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата
Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

"Можеше и да вкараме повече голове. Това няма такова значение, въпреки че числата остават завинаги. Щастлив съм, защото сме в правилната посока. Процесът върви, с всеки ден ставаме по-силни. Това е добре не само за АЕК, за целия гръцки футбол, за нашите фенове, но и за всичко около нас. Искаме да продължим да вървим напред. Дано всички гръцки отбори постигат победи в Европа", допълни той.

Според информации в местни медии футболистите на АЕК ще си разделят премия от 2 милиона евро за класирането в основната фаза на Шампионската лига, от което клубът ще заработи минимална премия от около 23.2 милиона евро.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от БГ Футбол

Левски се прибра след отпадането от АЕК

Левски се прибра след отпадането от АЕК

  • 27 авг 2026 | 04:30
  • 12380
  • 23
Алдаир: Можехме да направим нещо по-добро

Алдаир: Можехме да направим нещо по-добро

  • 27 авг 2026 | 01:12
  • 2641
  • 4
Веласкес: АЕК беше просто по-добър от нас, страхотно е, че ще играем в Лига Европа

Веласкес: АЕК беше просто по-добър от нас, страхотно е, че ще играем в Лига Европа

  • 27 авг 2026 | 00:33
  • 53104
  • 137
Око-Флекс: Да паднеш на последното стъпало е много болезнено

Око-Флекс: Да паднеш на последното стъпало е много болезнено

  • 27 авг 2026 | 00:33
  • 2656
  • 4
Левски: Загубата не може да заличи невероятното "синьо" лято

Левски: Загубата не може да заличи невероятното "синьо" лято

  • 27 авг 2026 | 00:18
  • 9245
  • 32
Кристиан Димитров: Трябва да сме горди от себе си!

Кристиан Димитров: Трябва да сме горди от себе си!

  • 27 авг 2026 | 00:14
  • 11841
  • 33
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

ЦСКА хвърля всичко за голям обрат срещу ОФИ Крит

  • 27 авг 2026 | 07:13
  • 24945
  • 70
Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

  • 26 авг 2026 | 23:50
  • 269519
  • 1977
Веласкес: АЕК беше просто по-добър от нас, страхотно е, че ще играем в Лига Европа

Веласкес: АЕК беше просто по-добър от нас, страхотно е, че ще играем в Лига Европа

  • 27 авг 2026 | 00:33
  • 53104
  • 137
Днес Никола Цолов прави важна крачка по пътя към Формула 1

Днес Никола Цолов прави важна крачка по пътя към Формула 1

  • 27 авг 2026 | 07:00
  • 12054
  • 6
България излиза срещу Чехия на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Чехия на ЕвроВолей 2026

  • 27 авг 2026 | 05:17
  • 11803
  • 9
Хеттрик на Мбапе и голяма победа белязаха завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

Хеттрик на Мбапе и голяма победа белязаха завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

  • 26 авг 2026 | 23:57
  • 45327
  • 74