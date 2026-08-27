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Алдаир: Можехме да направим нещо по-добро

  • 27 авг 2026 | 01:12
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Десният бек на Левски Алдаир разкри след отпадането от Шампионската лига, че всички в отбора са очаквали много труден мач срещу АЕК. "Сините" допуснаха тежка загуба с 0:4, която изпрати тима на Хулио Веласкес в основната фаза на Лига Европа.

"Те започнаха много добре първото полувреме. Знаехме, че ще бъде много труден мач. Вкъщи те играят много силно. След като получиш три гола, е много трудно да се върнеш в мача. Даваме всичко от себе си, за да държим високо ниво и да достигнем нивото на подобни отбори. Винаги има какво да се научи. Все още има какво да подобряваме.

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Те са голям отбор, ние също. Имаме доста качествени попълнения. Знаем, че можехме да направим нещо по-добро. Фокусът ни е върху следващия мач. Трябва да продължим да се представяме по същия начин в първенството. Когато дойде време за Лига Европа, тогава ще мислим за мачовете там. Дузпата беше доста лека. Това е решението на съдията и го приемам", сподели Алдаир.

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Снимки: Startphoto

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