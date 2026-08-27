Левски: Загубата не може да заличи невероятното "синьо" лято

Левски се обърна към феновете след тежката загуба с 0:4 от АЕК в Атина, която сложи край на надеждите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. От лагера на столичани подчертаха, че въпреки загубата, натрупаният опит и силните европейски вечери през последните два месеца са поставили стабилна основа за развитието на тима.

"Загубата днес не може да заличи емоциите от невероятното „синьо“ лято, което преживяхме. Изиграхме 8 мача в Шампионската лига, които ни дадоха безценен опит, вдигнаха нивото ни като отбор. Беше емоционален път, който изминахме заедно. И това дори не е краят му - тепърва ни чака „синя“ есен и зима в Лига Европа! Благодарим ви за изумителната подкрепа!", написаха от клуба.

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