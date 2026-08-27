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  3. Око-Флекс: Да паднеш на последното стъпало е много болезнено

Око-Флекс: Да паднеш на последното стъпало е много болезнено

  • 27 авг 2026 | 00:33
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Крилото на Левски Армстронг Око-Флекс бе много разочарован от загубата на тима с 0:4 от АЕК и отпадането от Шампионската лига. Играчът на “сините” смята, че поражението на последното стъпало е много болезнено.

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“Разочарован съм. За себе си, за отбора, за феновете, за клуба. Това беше една невероятна възможност. Надяваме се следващия път да стигнем до тази фаза. Бяхме толкова близо, бяхме непобедени. Да паднеш на последното стъпало е много болезнено. Показахме в първия мач, че можем да играем като равни с тях, но днес беше много трудно. Загубихме го в първите 20 минути и в такъв турнир е решително”, каза Око-Флекс.

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