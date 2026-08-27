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Кристиан Димитров: Трябва да сме горди от себе си!

  • 27 авг 2026 | 00:14
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Капитанът на Левски Кристиан Димитров сподели мнението си след тежкото поражение с 0:4 от АЕК, което сложи край на мечтата на "сините" в Шампионската лига. Бранителят отбеляза, че двата ранно допуснати гола са били много важни за крайния изход на срещата.

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"Допуснахме много рано два гола и оттам нататък дадохме всичко от себе си, но не успяхме да се върнем в мача. Трябва да сме горди от това, което направихме. Представихме се много добре в европейските мачове. Трябва да сме горди от себе си!

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Искам да благодаря на феновете за тази подкрепа. Пропътували са толкова километри и искам да им благодаря от името на целия отбор", заяви Димитров.

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Снимки: Startphoto

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