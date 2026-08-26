Ето кога Левски ще разбере съперниците си в Лига Европа

Левски ще научи съперниците си в основната фаза на Лига Европа в ранния следобед на петък. Тогава в централата на УЕФА в Нион ще бъде изтеглен жребият за надпреварата. Разбъркването на топките е предвидено за 14:00 часа.

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“Сините” ще изиграят осем срещи, като първата е предвидена за 16 или 17 септември, а последната за 28 януари догодина.

Българите ще бъдат поставени в четвърта урна, като по волята на жребия ще срещнат по два съперника от всяка една. Окончателният списък на отборите, които ще участват в основната фаза, ще стане ясен след изиграването на всички реванши от плейофната фаза.

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