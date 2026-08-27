Веласкес: АЕК беше просто по-добър от нас, страхотно е, че ще играем в Лига Европа

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след загубата на своя тим от АЕК в плейофния мач за влизане в основната фаза на Шампионската лига. “Сините” отстъпиха с 0:4 и ще играят в Лига Европа до зимата.

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“АЕК беше просто по-добрият отбор от нас, от първата до последната минута, това е реалността. Няма какво да си въобразяваме нещо друго. В такава атмосфера срещу този опонент, който има страхотно индивидуално ниво, ти трябва късмет и да играеш много добре. В интерес на истината те играха много добре, защитаваха се страхотно, играха страхотно с топката. Със сигурност след днешното ни представяне не ми се променя мнението за моите играчи. Горд съм с тях. Страхотно е, че ще играем в европейските турнири. Искахме да играем в Шампионска лига, но е важно да осъзнаем нивото, представянето на опонента, който има страхотни футболисти. По съвсем друг начин се играе. Като цяло играха много добре. Много съм горд. Самият факт, че успяхме да се класираме за Лига Европа още миналия кръг след 16 години, в които не сме играли в група на Европа, е страхотен. Ако сложим всичко това в уравнението, днешният мач няма как да разбие мислите ни. Фокусираме се върху следващия мач.

Такива неща се случват в живота. Трябва да играеш изключително добре. В някои моменти го имаше това, но нашият противник беше много добър. Не влязохме добре в мача за сметка на това те влязоха по страхотен начин. Имахме малък шанс да запазим възможността за нещо в мача, но осъзнавам много добре представянето. Горд съм с клуба, с привържениците. За мен е страхотно, че след 16 години отново ще играем в групи в Европа.

През 2026 може да имаш по-трудни отбори в Лига Европа, отколкото в Шампионска лига. Нивото е много високо. За нас фокусът е следващият мач. Каквото се случи на жребия, това е. Важно е да се наслаждаваме на нашите мачове в Лига Европа и тези фенове го заслужават, нашият град го заслужава. Всички го заслужаваме”, заяви Веласкес.

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