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Стракоша: Шампионската лига е мечта за всеки от нас

  • 27 авг 2026 | 09:40
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Вратарят на АЕК Томас Стракоша заяви, че силното начало е помогнало на гръцкия шампион да победи Левски с 4:0 във втория плейофен мач между двата отбора за участие в Шампионската лига. "Жълто-черните" ще играят в основната фаза на най-силния клубен турнир в света, след като реализираха три попадения през първото полувреме на двубоя в Атина. 

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"Начинът, по който влязохме в мача - просто показахме, че искаме да спечелим. Когато вкарахме първия и втория гол, с помощта на феновете, не позволихме на противника да вдигне глава. Беше горещо, но само с националния отбор можеш да почувстваш повече емоции", каза опитният страж пред медиите.

Той призна, че участието в Шампионската лига е било мечта за гръцкия клуб.

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"Нямаме предпочитания (за жребия). Ние сме един от най-големите отбори и се гордеем. Шампионската лига е мечта за всеки от нас. Ще играем срещу добри отбори и ще имаме трудни мачове и лесни, но най-вече трудни", каза още албанският национал.

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Снимки: Imago

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