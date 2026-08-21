Ново американско попълнение и в треньорския щаб на Балкан

Балкан обяви новия си помощник-треньор. Към екипа на ботевградския клуб се присъединява американският специалист Онийл Холдър, който носи със себе си ценен опит от университетския баскетбол и НБА.

Участниците в ЕвроКъп посрещнаха специалиста с пост във Фейсбук:

"НОВО ПОПЪЛНЕНИЕ В ЩАБА

БК Балкан посреща нов асистент-треньор - Oneil Holder!

Американецът идва при нас с опит от NBA - работил е като асистент видео анализ в щаба на Atlanta Hawks, а там носи своя треньорски опит от Montclair State University.

Балкан подписа с юноша на Барселона

Добре дошъл в зелено-бялото семейство Oneil Holder!".

Снимка: Balkan Botevgrad/Facebook

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