Ново американско попълнение и в треньорския щаб на Балкан

Балкан обяви новия си помощник-треньор. Към екипа на ботевградския клуб се присъединява американският специалист Онийл Холдър, който носи със себе си ценен опит от университетския баскетбол и НБА.
Участниците в ЕвроКъп посрещнаха специалиста с пост във Фейсбук:
"НОВО ПОПЪЛНЕНИЕ В ЩАБА
БК Балкан посреща нов асистент-треньор - Oneil Holder!
Американецът идва при нас с опит от NBA - работил е като асистент видео анализ в щаба на Atlanta Hawks, а там носи своя треньорски опит от Montclair State University.
Балкан подписа с юноша на Барселона
Добре дошъл в зелено-бялото семейство Oneil Holder!".
Снимка: Balkan Botevgrad/FacebookДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google