Балкан взе шампион в НБА

Балкан обяви официално поредния си входящ трансфер. Този път първенецът на България се подсили с играч, който миналата година е станал шампион на НБА. Става дума за 25-годишното австралийско крило Алекс Дюкас. През сезон 2024/25 той е част от състава на Оклахома Сити Тъндър, като се изявява и в Оклахома Сити Блу в G-Лигата на НБА. Именно през 2025 година той става шампион на НБА с “Гръмотевиците”. През сезон 2025/25 Дюкас е играл за Бризбън Булетс в родината си.

“БК Балкан Ботевград обявява присъединяването на Алекс Дукас!

Австралийското крило идва при нас с шампионски печат от най-високо ниво! През 2025 г. става NBA шампион с Оклахома Сити Тъндър, а след това продължава в австралийската НБЛ с Бризбейн Булетс.

В Сейнт Мери’с Дукас изгражда силна колежанска кариера, преди да направи скок в NBA, a сега, след всички постигнати върхове в кариерата си, идва и носи международен опит и висок баскетболен интелект към състава ни точно преди историческия ни дебют в BKT EuroCup.

Добре дошъл в зелено-бялото семейство, Алекс!”, написаха ботевградчани на официалната си страница във Фейсбук.

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Снимки: Gettyimages