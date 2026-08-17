Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Балкан взе шампион в НБА

Балкан взе шампион в НБА

  • 17 авг 2026 | 12:20
  • 2173
  • 0
Балкан взе шампион в НБА

Балкан обяви официално поредния си входящ трансфер. Този път първенецът на България се подсили с играч, който миналата година е станал шампион на НБА. Става дума за 25-годишното австралийско крило Алекс Дюкас. През сезон 2024/25 той е част от състава на Оклахома Сити Тъндър, като се изявява и в Оклахома Сити Блу в G-Лигата на НБА. Именно през 2025 година той става шампион на НБА с “Гръмотевиците”. През сезон 2025/25 Дюкас е играл за Бризбън Булетс в родината си.

“БК Балкан Ботевград обявява присъединяването на Алекс Дукас!

Австралийското крило идва при нас с шампионски печат от най-високо ниво! През 2025 г. става NBA шампион с Оклахома Сити Тъндър, а след това продължава в австралийската НБЛ с Бризбейн Булетс.

В Сейнт Мери’с Дукас изгражда силна колежанска кариера, преди да направи скок в NBA, a сега, след всички постигнати върхове в кариерата си, идва и носи международен опит и висок баскетболен интелект към състава ни точно преди историческия ни дебют в BKT EuroCup.

Добре дошъл в зелено-бялото семейство, Алекс!”, написаха ботевградчани на официалната си страница във Фейсбук.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Димитър Гавалюгов стана реализатор №1 на турнира "Словения Бол"

Димитър Гавалюгов стана реализатор №1 на турнира "Словения Бол"

  • 17 авг 2026 | 09:08
  • 745
  • 0
Разкриха последните оферти към Ръсел Уестбрук преди оттеглянето му

Разкриха последните оферти към Ръсел Уестбрук преди оттеглянето му

  • 17 авг 2026 | 08:30
  • 4103
  • 0
Баскетболните националки до 16 години загубиха и от Чехия на Европейското първенство

Баскетболните националки до 16 години загубиха и от Чехия на Европейското първенство

  • 17 авг 2026 | 05:51
  • 1782
  • 1
Националният тим на България по баскетбол за мъже заминава утре за Полша

Националният тим на България по баскетбол за мъже заминава утре за Полша

  • 16 авг 2026 | 19:32
  • 3382
  • 1
Баскетболният национал Константин Костадинов се насочва към американското колежанско първенство

Баскетболният национал Константин Костадинов се насочва към американското колежанско първенство

  • 16 авг 2026 | 18:23
  • 1308
  • 1
Американец ще облече националния екип на Република Северна Македония

Американец ще облече националния екип на Република Северна Македония

  • 16 авг 2026 | 17:14
  • 1505
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски проведе последна тренировка преди първата битка с АЕК

Левски проведе последна тренировка преди първата битка с АЕК

  • 17 авг 2026 | 11:19
  • 9252
  • 82
Пуснаха билетите за феновете на ЦСКА за гостуването на ОФИ

Пуснаха билетите за феновете на ЦСКА за гостуването на ОФИ

  • 17 авг 2026 | 13:16
  • 370
  • 0
Арда ще се опита да продължи с добрите резултати, а Локомотив търси своя първи успех

Арда ще се опита да продължи с добрите резултати, а Локомотив търси своя първи успех

  • 17 авг 2026 | 08:00
  • 7873
  • 11
АЕК взе играч за три милиона преди мачовете с Левски

АЕК взе играч за три милиона преди мачовете с Левски

  • 17 авг 2026 | 09:56
  • 16747
  • 21
Ясна е датата за теста на Никола Цолов с болид от Формула 1

Ясна е датата за теста на Никола Цолов с болид от Формула 1

  • 17 авг 2026 | 11:34
  • 6512
  • 1
АЕК пристигна в София

АЕК пристигна в София

  • 17 авг 2026 | 12:37
  • 2787
  • 11