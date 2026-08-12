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  3. Новият американец в Балкан: Изключително съм горд, благодарен и развълнуван да дойда в България

Новият американец в Балкан: Изключително съм горд, благодарен и развълнуван да дойда в България

  • 12 авг 2026 | 14:29
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Новият американец в Балкан: Изключително съм горд, благодарен и развълнуван да дойда в България

Най-новото попълнение на Балкан Дарнел Едж се обърна към феновете на ботедвградския тим с думите, че няма търпение да научи повече за отбора.

"Изключително съм горд, благодарен и развълнуван да дойда в България и да работя с вас", заяви Едж в специално видео, публикувано в официалния профил на Балкан в социалната платформа Instagram.

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"Нямам търпение да се запозная с вашата култура, нямам търпение да науча повече за отбора и да се срещна с всички фенове, които ще ни носят енергия и ще пълнят трибуните за нас. Бързо вземете своите билети, ще си заслужава", добави американският плеймейкър.

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Снимки: Imago

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