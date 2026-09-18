Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Берое победи Шумен в контрола

Берое победи Шумен в контрола

  • 18 сеп 2026 | 20:54
  • 295
  • 0
Берое победи Шумен в контрола

Отборът на Берое Стара Загора победи Шумен с 98-92 в контролна среща от предсезонната подготовка на двата тима за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. Двубоят се игра в зала "Общинска".

Двата тима изиграха равностойна среща, а домакините водеха с четири точки на полувремето и в крайна сметка спечелиха и двубоя.

За Шумен това бе третата проверка в подготовката. Тимът, воден от старши треньора Росен Барчовски, започна с победа над Черно море Тича с 89-65, след което се наложи над Ямбол с 88-76.

Пред отбора на Шумен предстоят международни контролни срещи. Тимът ще изиграе три проверки в Сърбия, след което е планирано гостуване на Рапид в Букурещ.

За Берое това бе втора контрола в подготовката, след загубата от  Ямбол със 87-101.

Следващата проверка на Берое е на 20 септември, когато тимът ще приеме ЦСКА в Стара Загора. На 23 септември Берое ще играе с Спартак Плевен.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Риалити звезда с поредна провокативна снимка в Инстаграм

Риалити звезда с поредна провокативна снимка в Инстаграм

  • 18 сеп 2026 | 19:59
  • 1306
  • 4
Везенков, Коди и Олимпиакос излъгаха Фенербахче и са на финал за Суперкупата на Евролигата

Везенков, Коди и Олимпиакос излъгаха Фенербахче и са на финал за Суперкупата на Евролигата

  • 18 сеп 2026 | 17:54
  • 7334
  • 0
Янакопулос не се отказва: Ще направя всичко възможно да доведа Йокич в Панатинайкос

Янакопулос не се отказва: Ще направя всичко възможно да доведа Йокич в Панатинайкос

  • 18 сеп 2026 | 16:04
  • 908
  • 0
Евролигата обяви ред нови правила преди старта на новия сезон

Евролигата обяви ред нови правила преди старта на новия сезон

  • 18 сеп 2026 | 15:24
  • 913
  • 0
Рекорден брой бивши играчи от НБА започват в Евролигата през новия сезон

Рекорден брой бивши играчи от НБА започват в Евролигата през новия сезон

  • 18 сеп 2026 | 13:57
  • 2658
  • 0
Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!

Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!

  • 18 сеп 2026 | 13:18
  • 10628
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Славия 1:2 ЦСКА 1948, викове "Оставка!" и отменен гол на "белите"

Славия 1:2 ЦСКА 1948, викове "Оставка!" и отменен гол на "белите"

  • 18 сеп 2026 | 21:23
  • 13385
  • 38
Четирима треньори пристигат в България, за да убедят шефовете на ЦСКА за поста на Янев

Четирима треньори пристигат в България, за да убедят шефовете на ЦСКА за поста на Янев

  • 18 сеп 2026 | 18:58
  • 35993
  • 56
Левски размисли за цените на билетите в Лига Европа, "сините" с обръщение към феновете си

Левски размисли за цените на билетите в Лига Европа, "сините" с обръщение към феновете си

  • 18 сеп 2026 | 19:04
  • 20484
  • 52
Григор показа характер и изведе България напред срещу Дания след обрат

Григор показа характер и изведе България напред срещу Дания след обрат

  • 18 сеп 2026 | 19:37
  • 25571
  • 44
Байерн 1:0 Унион, красив гол на Мусиала и пропуск на Та

Байерн 1:0 Унион, красив гол на Мусиала и пропуск на Та

  • 18 сеп 2026 | 21:31
  • 2188
  • 17
Съставите на Брентфорд и Челси: Игор Тиаго повежда атаката на "пчеличките"

Съставите на Брентфорд и Челси: Игор Тиаго повежда атаката на "пчеличките"

  • 18 сеп 2026 | 21:17
  • 722
  • 0