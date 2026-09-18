Берое победи Шумен в контрола

Отборът на Берое Стара Загора победи Шумен с 98-92 в контролна среща от предсезонната подготовка на двата тима за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. Двубоят се игра в зала "Общинска".

Двата тима изиграха равностойна среща, а домакините водеха с четири точки на полувремето и в крайна сметка спечелиха и двубоя.

За Шумен това бе третата проверка в подготовката. Тимът, воден от старши треньора Росен Барчовски, започна с победа над Черно море Тича с 89-65, след което се наложи над Ямбол с 88-76.

Пред отбора на Шумен предстоят международни контролни срещи. Тимът ще изиграе три проверки в Сърбия, след което е планирано гостуване на Рапид в Букурещ.

За Берое това бе втора контрола в подготовката, след загубата от Ямбол със 87-101.

Следващата проверка на Берое е на 20 септември, когато тимът ще приеме ЦСКА в Стара Загора. На 23 септември Берое ще играе с Спартак Плевен.

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