Балкан подписа с юноша на Барселона

Шампионът на България Балкан обяви официално поредното си ново попълнение. Това е мексиканското крило Гаел Бониля. 23-годишният играч е юноша на Барселона, като в периода 2020-2023 година играе за “Б” отбора на “блаугранас”.

“ДОБРЕ ДОШЪЛ В БАЛКАН!

БК Балкан Ботевград обявява привличането на Гаел Бониля!

Мексиканското крило идва при нас с международен опит от Испания и Мексико - играл е за академията на Барселона, Касерес в испанската ЛЕБ Голд, а на родна земя защитава цветовете на Диаблос Рохос дел Мексико, Мексико Сити Капитанес и Анхелес де ла Сиудад де Мексико. Юношата на мексиканския национален отбор бе избран за Новобранец на годината в ЛНБП през 2024 г.

С височина 203 см, Гаел носи атлетизъм и потенциал за развитие в нашето крило точно преди историческия ни дебют в BKT EuroCup.

Добре дошъл в зелено-бялото семейство, Гаел!”, написаха ботевградчани на официалната си страница във Фейсбук.

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