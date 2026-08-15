Павлин Иванов се завърна в Балкан

Националът Павлин Иванов се завърна в Балкан, обявиха шампионите в официалната си страница във Фейсбук. Гардът спечели две титли на България с екипа на Ботевградчани през 2019 и 2022 година, а сега ще се опита да помогне на “зелените” при дебютното им участие в турнира ЕвроКъп. През миналия сезон опитният баскетболист носеше цветовете на Спартак Плевен.

Иванов е поредният роден национал, който облича това лято екипа на ботевградчани. Балкан подписа наскоро с Иван Алипиев и Александър Стоименов.

“БК Балкан Ботевград обявява завръщането на Павлин Иванов в клуба!

Изключителен играч и лидер в националния отбор на България, Павлин вече познава добре зеленото. Той е част от шампионските ни отбори през 2019 и 2022 г., а през изминалия сезон защитава цветовете на Спартак Плевен.

Сега той се завръща в Ботевград, за да пише нова страница от своята историята с клуба и е точно навреме за историческия ни дебют в BKT EuroCup.

Посрещаме с “добре дошъл” Павлин отново в нашия зелено-бял дом!”, написаха от Балкан в социалната мрежа.

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Снимки: Sportal.bg