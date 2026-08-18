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Още един национал подписа с Балкан

  • 18 авг 2026 | 16:42
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Още един национал подписа с Балкан

Отборът на Балкан привлече още един български състезател, информираха от клуба.

"Балкан приветства в състава си един от младите таланти на България - Иван Спиров! Част от отборите на националите U16, U18, U20 и мъже, той доказва своите баскетболни умения още преди да навърши 18. Варненецът е част от мъжкия отбор на Черно Море Тича дълги години, а през изминалия сезон покорява нови върхове, като става част от американското колежанско първенство с Кливланд Стейт Викингс.

Играейки както в позицията на тежко крило, така и като център, Иван Спиров идва в редиците на Балкан и носи със себе си енергията, уменията и високия професионализъм, необходими на нашия отбор за предстоящите предизвикателства в турнира ЕвроКъп", добавиха от ботевградския тим в профила си в социалната платформа Фейсбук.

В понеделник от Балкан обявиха и привличането на австралиеца Алекс Дукас.

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