Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Рекорден брой бивши играчи от НБА започват в Евролигата през новия сезон

Рекорден брой бивши играчи от НБА започват в Евролигата през новия сезон

  • 18 сеп 2026 | 13:57
  • 1061
  • 0
Рекорден брой бивши играчи от НБА започват в Евролигата през новия сезон

Рекордните 133 баскетболисти, изявявали се в НБА, ще участват в Евролигата през сезон 2026/27, съобщава BasketNews. Това е с 11 бивши играчи от НБА повече в сравнение с миналия сезон в елитната клубна надпревара на Стария континент.

Става дума за играчи с поне един мач в редовния сезон или плейофите на НБА, уточняват от BasketNews. В статията се посочва още, че двата отбора с най-много бивши играчи от НБА в момента са Реал Мадрид и Дубай - по 11. През миналия сезон три тима държаха първото място по този показател с по деветима играли в НБА баскетболисти - Олимпиакос, Реал Мадрид и Партизан.

Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!
Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!

Завърналият се в Европа след повече от десетилетие в НБА литовски център Йонас Валанчунас е с 1002 мача в Лигата на извънземните. Той облече това лято екипа на Жалгирис. Подписалият с АСВЕЛ Вильорбан легендарен австралийски ветеран Пати Милс е с 921 срещи в НБА зад гърба си, постигнати в рамките на цели 16 сезона. Трети в тази класация е канадският съотборник на Александър Везенков в Олимпиакос Кори Джоузеф с 866 мача.

Джей Браудър (812), Еван Фурние (704) и Алекс Лен (690) са други интересни имена със завиден стаж в НБА, а с по над 400 двубоя са Дарио Шарич (498), Кенет Фарийд (478), Давис Бертенс (475) и Даниел Тайс (411).

Новият сезон в Евролигата започва на 24 септември.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Уолкъп за Олимпиакос: Изпитвам огромно уважение към клуба и собствениците

Уолкъп за Олимпиакос: Изпитвам огромно уважение към клуба и собствениците

  • 17 сеп 2026 | 17:27
  • 943
  • 0
Неочакван Проблем за Олимпиакос преди Суперкупата на Евролигата

Неочакван Проблем за Олимпиакос преди Суперкупата на Евролигата

  • 17 сеп 2026 | 16:20
  • 1299
  • 0
Никола Миротич подписа с Валенсия

Никола Миротич подписа с Валенсия

  • 15 сеп 2026 | 12:13
  • 922
  • 0
Баскония подписа с бивш съотборник на Везенков в НБА

Баскония подписа с бивш съотборник на Везенков в НБА

  • 14 сеп 2026 | 16:52
  • 1884
  • 0
Вирусна епидемия удари Панатинайкос преди старта на Евролигата

Вирусна епидемия удари Панатинайкос преди старта на Евролигата

  • 14 сеп 2026 | 16:01
  • 777
  • 0
Александър Везенков: Индивидуалните отличия са чудесни, но...

Александър Везенков: Индивидуалните отличия са чудесни, но...

  • 10 сеп 2026 | 18:15
  • 1524
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Двама дебютанти в националния отбор за Лигата на нациите

Двама дебютанти в националния отбор за Лигата на нациите

  • 18 сеп 2026 | 13:48
  • 7119
  • 14
Левски - ЦСКА по здрач

Левски - ЦСКА по здрач

  • 18 сеп 2026 | 11:32
  • 21462
  • 55
Феновете на Локомотив (Пд) обявиха бойкот на мача с ЦСКА

Феновете на Локомотив (Пд) обявиха бойкот на мача с ЦСКА

  • 18 сеп 2026 | 13:18
  • 12503
  • 23
Ясен е пътят на България към финала на Евроволей 2026

Ясен е пътят на България към финала на Евроволей 2026

  • 18 сеп 2026 | 09:50
  • 26893
  • 36
С два "пистолета" във всяка ръка! Либерото на Полша хич не си поплюва в София

С два "пистолета" във всяка ръка! Либерото на Полша хич не си поплюва в София

  • 18 сеп 2026 | 10:41
  • 16624
  • 28
Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!

Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!

  • 18 сеп 2026 | 13:18
  • 2641
  • 1