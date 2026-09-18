Рекорден брой бивши играчи от НБА започват в Евролигата през новия сезон

Рекордните 133 баскетболисти, изявявали се в НБА, ще участват в Евролигата през сезон 2026/27, съобщава BasketNews. Това е с 11 бивши играчи от НБА повече в сравнение с миналия сезон в елитната клубна надпревара на Стария континент.

Става дума за играчи с поне един мач в редовния сезон или плейофите на НБА, уточняват от BasketNews. В статията се посочва още, че двата отбора с най-много бивши играчи от НБА в момента са Реал Мадрид и Дубай - по 11. През миналия сезон три тима държаха първото място по този показател с по деветима играли в НБА баскетболисти - Олимпиакос, Реал Мадрид и Партизан.

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Завърналият се в Европа след повече от десетилетие в НБА литовски център Йонас Валанчунас е с 1002 мача в Лигата на извънземните. Той облече това лято екипа на Жалгирис. Подписалият с АСВЕЛ Вильорбан легендарен австралийски ветеран Пати Милс е с 921 срещи в НБА зад гърба си, постигнати в рамките на цели 16 сезона. Трети в тази класация е канадският съотборник на Александър Везенков в Олимпиакос Кори Джоузеф с 866 мача.

Джей Браудър (812), Еван Фурние (704) и Алекс Лен (690) са други интересни имена със завиден стаж в НБА, а с по над 400 двубоя са Дарио Шарич (498), Кенет Фарийд (478), Давис Бертенс (475) и Даниел Тайс (411).

Новият сезон в Евролигата започва на 24 септември.

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Снимки: Gettyimages