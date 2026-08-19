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Отборът на Лука Дончич обяви състава, с който ще бори Балкан и другите съперници

  • 19 авг 2026 | 15:58
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Отборът на Лука Дончич обяви състава, с който ще бори Балкан и другите съперници

Рома, амбициозният клубен проект, ръководен от Дони Нелсън и звездата на НБА Лука Дончич, разкри своя състав за предстоящия сезон. Старши треньорът Алесандро Магро ще води отбор, в който изпъкват имената на Нико Маниън, Пол Уотсън и Марко Симонович, с което клубът поставя началото на първата си кампания. Рома е и съперник на родния шампион Балкан в Група D на турнира ЕвроКъп.

Според информация на „Планета Баскет“, италианският национал Нико Маниън ще бъде основна фигура в гардовата линия, където ще си партнира на позицията пойнт гард с Кори Дейвис.

На позицията атакуващ гард ще се разчита на Джералд Аяи, Ерик Стивънсън и Майкъл Юцолино. По крилата ще играят Трентин Флауърс, Артурс Страутинс и Янис Одзебе.

На позицията тежко крило Рома ще разчита на Пол Уотсън и Андреа Медзаноте.

Ротация на центъра включва трима баскетболисти – Джеси Едуардс, Марко Симонович и Джовани Емеджуру, което предоставя на треньора Магро различни опции под коша.

Обявяването на състава дава първи цялостен поглед върху селекцията, събрана за новия проект на БК Рома. Сред най-разпознаваемите имена са Маниън, Флауърс, Уотсън, Едуардс и Симонович.

Сега пред Магро стои задачата да сглоби новия колектив, докато клубът, воден от Дончич и Нелсън, се подготвя за своя дебютен сезон.

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Снимки: Gettyimages

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