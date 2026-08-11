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  3. Шампионите подписаха с още един национал

Шампионите подписаха с още един национал

  • 11 авг 2026 | 14:58
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Шампионите подписаха с още един национал

Още един национал ще продължи кариерата си в Балкан. След като вчера шампионите обявиха трансфера на Иван Алипиев, днес ботевградчани се подсилиха официално с Александър Стоименов.

“БК Балкан Ботевград обявява трансфера на Александър Стоименов!

Гардът на националния отбор на България идва при нас с богат международен опит. Tри сезона в Словения с Терме Олимия Подчетъртек, където е избран за най-добър чуждестранен играч в лигата и завършва като втория най-резултатен състезател в първенството преди да продължи в сръбския Войводина.

Млад талант с национален екип на гърба си, Александър носи своите хъс и качество, които да дадат сила и енергия на състава ни за историческия ни дебют в BKT EuroCup.

Казваме “добре дошъл” на Александър в зелено-бялото семейство!”, написаха “зелените” на официалната си страница във Фейсбук.

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Снимки: Startphoto

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