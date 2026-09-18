Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос започват битката за трофей №1 през този сезон

Баскетболният сезон започва официално днес за Александър Везенков и Олимпиакос. В 17:00 часа гръцкият гранд излиза в “Етихад Арена” в Абу Даби срещу Фенербахче в полуфинал №1 от първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата, а Sportal.bg ще ви даде възможност да го проследите на живо.

Това е сблъсък между шампионите в Евролигата за последните две години. Двата тима се срещнаха и на полуфиналите през миналия сезон, като “червените” спечелиха убедително.

Надпреварата се провежда за първи път, като в другия полуфинал, от 20:00 часа, съперници ще бъдат финалистът от миналия сезон в Евролигата Реал Мадрид и шампионът в Адриатическата лига Дубай.

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