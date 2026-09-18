Янакопулос не се отказва: Ще направя всичко възможно да доведа Йокич в Панатинайкос

Собственикът на БК Панатинайкос Димитрис Янакопулос потвърди желанието си да привлече в бъдеще в редиците си суперзвездата на НБА Никола Йокич. Гръцкият бизнесмен също така изрази симпатиите си към Партизан, разкривайки, че преди години е обмислял да инвестира в сръбския клуб.

Още през лятото босът на ПАО предизвика сериозен медиен интерес с изявлението си, че иска да вземе Никола Йокич в гръцкия гранд.

Сега, в интервю за „Моцарт Спорт“, той коментира шума около думите си и призна за връзката си с Партизан Белград, както и за възможността, която е имал да инвестира в клуба.

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Янакопулос разкри, че няма да спре да се опитва да види Йокич с екипа на Панатинайкос.

„Много бих искал да го видя с фланелката на Панатинайкос и ще направя всичко възможно, за да опитам да го постигна. Политиката е сложна, защото не мисля, че е въпрос на отбори. Мисля, че е по-скоро въпрос на това, че НБА може би няма да позволи на толкова голяма звезда да дойде тук“, разкри той и добави:

„Спрях да гледам НБА в деня, в който Джордан спря да тупка топката. Започнах да гледам отново малко НБА, когато Йокич отиде там. Вярвам, че той е сред 10-те най-велики играчи на всички времена“.

Янакопулос коментира и връзката, която има със Сърбия и по-специално с Партизан.

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„Ако трябва да съм честен, в Сърбия съм фен на Партизан“, призна той.

Собственикът на Панатинайкос разказа за евентуална инвестиция в сръбския клуб преди много години:

„Спомням си, че имаше време, когато Партизан изпитваше огромни икономически трудности. Това беше преди около 10-15 години. Имаше някои разговори. Както ви казах, обичам Сърбия.“

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След това Янакопулос разкри какво го е спряло да направи инвестицията:

„Разбрах, че не можеш да вземеш само баскетбола. Трябва да вземеш и плуването, и водната топка.“

В крайна сметка гръцкият бизнесмен обясни защо се е интересувал от тази идея.

„Това беше предложение, което ми направиха. Казах ви, харесвам Партизан. Феновете там са толкова близки до това, което е в тази зала. Така че, беше просто една мисъл.“

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Снимки: Imago