Евролигата обяви ред нови правила преди старта на новия сезон

Евролигата обяви поредица от промени и разяснения в правилата, които ще важат за първото издание на Суперкупата на Евролигата, както и за сезоните на Евролигата и ЕвроКъп през сезон 2026-2027 г.

Промените преработват указанията за стрелбата и заменят „неспортсменското нарушение“ с две нови категории.

Една от основните промени е свързана с определянето на момента, в който започва действието на стрелбата.

Стрелба или движението за стрелба вече се отчита в момента, в който играчът започне да движи раменете и топката нагоре към коша. За да бъде дадено изпълнение от наказателната линия, играчът трябва да се намира в предно поле.

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Пробивът към коша се разглежда отделно. При него действието на стрелбата обикновено започва между линията за три точки и коша, след като играчът е хванал топката и продължи естественото движение на стрелбата до момента на освобождаването ѝ.

Това разграничение има за цел да даде на съдиите по-ясен критерий при определянето дали контактът е възникнал по време на стрелба или преди нея.

Новите указания засягат и някои конкретни ситуации при контакт между атакуващия играч и защитника. Контактът тип “rip-through” - когато нападателят използва движението си в страни, за да предизвика контакт, вече винаги се счита за нормално нарушение, а не за такова при стрелба.

Промени има и при контакта с ръката на стрелеца след освобождаването на топката. Той е допустим единствено когато е незначителен и възниква чисто като част от последващото движение след пускането на топката.

За разлика от това, контакт по страничната част на ръката, китката, или тялото на стрелеца се счита за фаул. Особено внимание се обръща и на пространството за приземяване.

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Една от най-значимите промени е премахването на досегашната единна категория „неспортсменски фаул“.

Тя е заменена от две отделни нарушения — накъсващ фаул и груб фаул.

Накъсващият фаул обхваща контакт, който прекъсва нормалния ход на играта и поставя противниковия играч в неизгодно положение, но не е достатъчно сериозен, за да бъде определен като груб фаул.

Примери за подобно нарушение са умишлени фаулове за спиране на бърза контраатака или контакт, извършен с цел спиране на часовника в края на четвъртината.

Грубият фаул, от своя страна, се отнася до контакт, който не представлява легитимна баскетболна игра или е безразсъден, или опасен.

И двете нарушения носят същото наказание, което досега беше предвидено за неспортсменски фаул. Съществената разлика е, че само грубият фаул води до дисквалификация.

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Снимки: Imago