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Балкан уреди контроли с два отбора от Евролигата

  • 18 авг 2026 | 11:23
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Отборът на Балкан се подготвя за новия сезон с поредица от контролни срещи.

Българският тим ще се изправят срещу Апоел Тел Авив на 29 август в София и на 31 август в Ботевград.

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Следва контрола срещу македонския ТФТ Скопие в Ботевград на 6 септември, както и два приятелски мача в Истанбул - срещу Фенербахче на 13 септември и срещу Бордо Спортиф на 15 септември.

"Силна подготовка преди историческия ни дебют в ЕвроКъп", написаха от клуба в социалните мрежи и добавиха, че проверките ще се играят при закрити врати.

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