Шампионът Балкан продписа с американски гард

Баскетболният шампион Балкан (Ботевград) привлече американеца Джаванте Маккой, информираха от клуба в социалните мрежи.

"Гардът идва при нас с богат опит от Джи Лийг - играл е за Саут Бей Лейкърс, Остин Спърс, Мотор Сити Круз и Гранд Рапидс Голд, преди последно да защитава цветовете на Елицур Нетаня в израелската Уинър лига, където отбелязва кариерен рекорд от 35 точки", написаха от Балкан в профила си във Фейсбук и добавиха:

"Маккой изгражда силна колежанска кариера в Бостънския университет, където остава лидер за всички времена по изиграни минути и мачове в историята на програмата. Резултатен гард с международен опит - точно преди историческия ни дебют в Еврокъп.

Добре дошъл в зелено-бялото семейство на Джаванте!"

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