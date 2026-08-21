От Байерн разкриха откога са знаели за проблема на Мусиала и каква е причината за припадъците му

От Байерн (Мюнхен) потвърдиха, че младата звезда на тима Джамал Мусиала ще пропусне мача за „Франц Бекенбауер“ Суперкупа на Германия срещу Борусия (Дортмунд) утре заради предпазни мерки.

Мусиала пропуска Суперкупата, но в Байерн го очакват за старта на Бундеслигата

Клубът разкри и още подробности за състоянието му, като стана ясно, че последователните припадъци на младия футболист в последните дни са поради странични ефекти след промяна в лечението му. Освен това баварците разясниха, че са знаели за проблема на футболиста още през целия минал сезон.

„Джамал тренира индивидуално тази седмица. Промени нещо в лечението си, което имаше някои странични ефекти. Напълно нормално е да се промени нещо в лечението. Сега искаме да го върнем към предишното“, коментира старши треньорът Венсан Компани на днешната си пресконференция.

What has been said by Kompany and Eberl today about Musiala's condition:



• The club has been aware for the entire last season

• His teammates were also aware the whole time

• It's no longer a big topic of discussion internally

• The two recent incidents against Leipzig and… pic.twitter.com/3a0f8vDqJ6 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 21, 2026

След като наскоро колабира два пъти по време на приятелските мачове на Байерн, Мусиала разкри, че страда от „кратки, временни, но лечими абсансни припадъци, произтичащи от неврологична дисфункция“ и че е оптимист.

Спортният директор на Байерн Макс Еберл добави: „Знаехме за това през целия минал сезон. Джамал сам пожела да го сподели. Играчите също знаеха за това. За нас това вече е част от ежедневието. Ние, като семейството на ФК Байерн, сме единни, ще му окажем цялата си подкрепа, вече сме го направили и ще продължим да го правим. Правим това заедно. Той промени нещо в медикаментите си, поради което тези ситуации станаха ясни. Сега искаме да се върнем към предишното състояние, когато такива ситуации не се случваха“.

Max Eberl on Musiala: "We've known about it the entire last season. It was Jamal's wish to communicate it. The players also knew about it. For us, it's become part of everyday life. We, as the FC Bayern family, stand together, will give him all our support, have already done so,… pic.twitter.com/MEZ1y6b6su — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 21, 2026

Компани каза още, че клубът „се справя с това от по-дълго време“ и че след първоначалния шок „ни беше дадена много повече информация и сме взели решения с помощта на най-добрите експерти“. „Вътрешно вече сме в момент, в който вече не говорим много за това. Подготвяме се за това отдавна, имаме си процеси – и сме много оптимистични“, каза още той.

От Байерн (Мюнхен) подчертаха, че невролозите, лекуващи Мусиала, са заявили, че няма опасения за участието му в елитния спорт, а източници от клуба също заявиха, че няма доказателства, че плеймейкърът не може да продължи кариерата си на най-високо ниво.

Kompany on playing the Super Cup away from home: "That doesn't bother me. It would be great if we could win a title in Dortmund. Maybe it could have been with 50-50 fans; that would have added a bit more of a final atmosphere. But winning a title away in Dortmund would also be… pic.twitter.com/pSwOezDZRE — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 21, 2026

Компани коментира и мача за Суперкупата, който ще е на стадиона на Борусия: „Това не ме притеснява. Би било чудесно, ако успеем да спечелим трофея в Дортмунд. Може би би било по-добре, ако публиката беше разделена 50 на 50; това би придало малко повече атмосфера на финал. Но спечелването на трофея като гости в Дортмунд също би било много хубаво. Качеството и силата на отбора на Дортмунд са високи. Няма по-трудно предизвикателство в Бундеслигата.“

Серж Гнабри и Ленарт Карл също като Мусиала ще пропуснат мача срещу Борусия (Дортмунд) поради контузии, добави още Компани.

Eberl on João Palhinha to Benfica: "There's a lot of movement regarding João. But there are still some details left to be clarified" pic.twitter.com/oYDrOMhqBA — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 21, 2026

Макс Еберл коментира и все по-сигурното преминаване на Жоао Палиня в Бенфика: „Има много слухове около Жоао. Но все още има някои детайли, които трябва да бъдат изяснени“

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Снимки: Imago