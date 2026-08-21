От Байерн разкриха откога са знаели за проблема на Мусиала и каква е причината за припадъците му

От Байерн (Мюнхен) потвърдиха, че младата звезда на тима Джамал Мусиала ще пропусне мача за „Франц Бекенбауер“ Суперкупа на Германия срещу Борусия (Дортмунд) утре заради предпазни мерки.
Мусиала пропуска Суперкупата, но в Байерн го очакват за старта на Бундеслигата
Клубът разкри и още подробности за състоянието му, като стана ясно, че последователните припадъци на младия футболист в последните дни са поради странични ефекти след промяна в лечението му. Освен това баварците разясниха, че са знаели за проблема на футболиста още през целия минал сезон.
„Джамал тренира индивидуално тази седмица. Промени нещо в лечението си, което имаше някои странични ефекти. Напълно нормално е да се промени нещо в лечението. Сега искаме да го върнем към предишното“, коментира старши треньорът Венсан Компани на днешната си пресконференция.
След като наскоро колабира два пъти по време на приятелските мачове на Байерн, Мусиала разкри, че страда от „кратки, временни, но лечими абсансни припадъци, произтичащи от неврологична дисфункция“ и че е оптимист.
Спортният директор на Байерн Макс Еберл добави: „Знаехме за това през целия минал сезон. Джамал сам пожела да го сподели. Играчите също знаеха за това. За нас това вече е част от ежедневието. Ние, като семейството на ФК Байерн, сме единни, ще му окажем цялата си подкрепа, вече сме го направили и ще продължим да го правим. Правим това заедно. Той промени нещо в медикаментите си, поради което тези ситуации станаха ясни. Сега искаме да се върнем към предишното състояние, когато такива ситуации не се случваха“.
Компани каза още, че клубът „се справя с това от по-дълго време“ и че след първоначалния шок „ни беше дадена много повече информация и сме взели решения с помощта на най-добрите експерти“. „Вътрешно вече сме в момент, в който вече не говорим много за това. Подготвяме се за това отдавна, имаме си процеси – и сме много оптимистични“, каза още той.
От Байерн (Мюнхен) подчертаха, че невролозите, лекуващи Мусиала, са заявили, че няма опасения за участието му в елитния спорт, а източници от клуба също заявиха, че няма доказателства, че плеймейкърът не може да продължи кариерата си на най-високо ниво.
Компани коментира и мача за Суперкупата, който ще е на стадиона на Борусия: „Това не ме притеснява. Би било чудесно, ако успеем да спечелим трофея в Дортмунд. Може би би било по-добре, ако публиката беше разделена 50 на 50; това би придало малко повече атмосфера на финал. Но спечелването на трофея като гости в Дортмунд също би било много хубаво. Качеството и силата на отбора на Дортмунд са високи. Няма по-трудно предизвикателство в Бундеслигата.“
Серж Гнабри и Ленарт Карл също като Мусиала ще пропуснат мача срещу Борусия (Дортмунд) поради контузии, добави още Компани.
Макс Еберл коментира и все по-сигурното преминаване на Жоао Палиня в Бенфика: „Има много слухове около Жоао. Но все още има някои детайли, които трябва да бъдат изяснени“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago