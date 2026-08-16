От Байерн успокоиха за състоянието на Мусиала, след като халфът колабира

Спортният директор на Байерн Макс Еберл актуализира информацията за състоянието на халфа Джамал Мусиала, който колабира по време на победата в контрола с 3:1 срещу РБ Лайпциг. Мусиала получи проблем в 83-ата минута на мача, малко след като отбеляза. Съотборникът на 23-годишния футболист, Исмаел Сайбари, успя да го хване и да го предпази от падане на земята.

„Той е добре и това е най-важното“, заяви Еберл пред вестник "Билд".

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Мусиала получи медицинска помощ за няколко минути. След това напусна терена доброволно. Той беше заменен от Бара Сапоко Ндиайе. Ситуацията предизвика сериозни притеснения у зрителите по трибуните.

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Снимки: Gettyimages