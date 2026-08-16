Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. От Байерн успокоиха за състоянието на Мусиала, след като халфът колабира

От Байерн успокоиха за състоянието на Мусиала, след като халфът колабира

  • 16 авг 2026 | 11:24
  • 938
  • 0
От Байерн успокоиха за състоянието на Мусиала, след като халфът колабира

Спортният директор на Байерн Макс Еберл актуализира информацията за състоянието на халфа Джамал Мусиала, който колабира по време на победата в контрола с 3:1 срещу РБ Лайпциг. Мусиала получи проблем в 83-ата минута на мача, малко след като отбеляза. Съотборникът на 23-годишния футболист, Исмаел Сайбари, успя да го хване и да го предпази от падане на земята.

„Той е добре и това е най-важното“, заяви Еберл пред вестник "Билд".

Байерн победи Лайпциг, но донесе притеснения на Компани
Байерн победи Лайпциг, но донесе притеснения на Компани

Мусиала получи медицинска помощ за няколко минути. След това напусна терена доброволно. Той беше заменен от Бара Сапоко Ндиайе. Ситуацията предизвика сериозни притеснения у зрителите по трибуните.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Спенс: Историята на Интер ме привлече, това е огромен клуб

Спенс: Историята на Интер ме привлече, това е огромен клуб

  • 16 авг 2026 | 10:27
  • 1148
  • 1
Матета благодари на Милан за проваления трансфер

Матета благодари на Милан за проваления трансфер

  • 16 авг 2026 | 09:29
  • 6528
  • 0
Реал Мадрид се насочва към Алексис Мак Алистър

Реал Мадрид се насочва към Алексис Мак Алистър

  • 16 авг 2026 | 07:57
  • 4550
  • 0
Карик: Днес не бяхме на ниво, но сме готови за старта на сезона

Карик: Днес не бяхме на ниво, но сме готови за старта на сезона

  • 16 авг 2026 | 07:32
  • 1588
  • 0
Рубен Аморим: Горд съм, че бях в Ман Юнайтед, но сега мисля само за проекта в Милан

Рубен Аморим: Горд съм, че бях в Ман Юнайтед, но сега мисля само за проекта в Милан

  • 16 авг 2026 | 06:58
  • 1387
  • 0
Чаби Алонсо: Искам да радваме феновете с добър футбол

Чаби Алонсо: Искам да радваме феновете с добър футбол

  • 16 авг 2026 | 06:24
  • 1988
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?

Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?

  • 16 авг 2026 | 07:00
  • 10554
  • 62
Локо (Пд) и Дунав излизат за важни три точки на "Лаута"

Локо (Пд) и Дунав излизат за важни три точки на "Лаута"

  • 16 авг 2026 | 07:45
  • 5110
  • 5
Четири срещи във Втора лига днес

Четири срещи във Втора лига днес

  • 16 авг 2026 | 10:02
  • 2243
  • 0
Лудогорец с 5 от 5 след рецитал над Ботев (Пд), Наумов спаси "канарчетата" от разгром

Лудогорец с 5 от 5 след рецитал над Ботев (Пд), Наумов спаси "канарчетата" от разгром

  • 15 авг 2026 | 23:07
  • 49538
  • 196
Пропусната дузпа, асистенция и жълт картон за Лионел Меси при тежка загуба на Интер Маями

Пропусната дузпа, асистенция и жълт картон за Лионел Меси при тежка загуба на Интер Маями

  • 16 авг 2026 | 05:57
  • 20232
  • 16
Нова победа и нов рекорд за Ислам Махачев

Нова победа и нов рекорд за Ислам Махачев

  • 16 авг 2026 | 07:21
  • 14957
  • 9