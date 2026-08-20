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  3. Алфонсо Дейвис за Мусиала: Беше сърцераздирателно да го видя в това състояние, но той ще се върне по-силен

Алфонсо Дейвис за Мусиала: Беше сърцераздирателно да го видя в това състояние, но той ще се върне по-силен

  • 20 авг 2026 | 20:07
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Алфонсо Дейвис за Мусиала: Беше сърцераздирателно да го видя в това състояние, но той ще се върне по-силен

Футболистът на Байерн (Мюнхен) Алфонсо Дейвис каза, че е разстроен от това, че неговият съотборник и приятел Джамал Мусиала е колабирал в два приятелски мача, но се надява, че клубът ще помогне на плеймейкъра му да се възстанови.

23-годишният Мусиала е диагностициран с неврологична дисфункция (кратка загуба на съзнание), след като се свлече на тревата в приятелските мачове срещу РБ Лайпциг в събота и Хайденхайм във вторник. Лекарите казват, че това няма да му попречат да играе на най-високо ниво, но дали ще участва в мача за Суперкупата "Франц Бекенбауер" срещу Борусия (Дортмунд) в събота, все още не е ясно.

"Но всеки, който го познава, знае, че ще се завърне по-силен“, каза канадецът Дейвис при обявяване на партньорството на Байерн с Националната хокейна лига (НХЛ). „Разбира се, искаме да го подкрепим, не само като играч, но и като човек. Лекарите правят всичко възможно, за да му помогнат да премине през тази ситуация. Искаме да му дадем много позитивна енергия и да му помогнем да се пребори с това“, добави той.

Самият Дейвис се е сблъсквал с няколко сериозни здравословни проблеми и контузии в близкото минало. „В такъв момент трябва да останеш психически стабилен като професионален спортист“, каза той.

Очаква се треньорът на Байерн Венсан Компани да коментира следващите стъпки по лечението на Мусиала на пресконференция, посветена на Суперкупата в петък.

Ковач даде добри новини за Борусия (Дортмунд) преди сблъсъка с Байерн и подкрепи Мусиала
Ковач даде добри новини за Борусия (Дортмунд) преди сблъсъка с Байерн и подкрепи Мусиала

Наставникът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач също отправи своите най-добри пожелания към Мусиала.

Управляващият директор на "жълто-черните" Ларс Рикен пък добави: „Въпреки цялото съперничество между Дортмунд и Байерн, това не става само въпрос за футболиста, а и за човека. Мисля също, че много фенове на Дортмунд изпитват симпатия към него. Снимките, които видяхме, бяха плашещи. Когато играем срещу Байерн, ние също искаме да се мерим с най-добрите и се надяваме, че той ще се завърне на терена.“

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