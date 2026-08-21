Мусиала пропуска Суперкупата, но в Байерн го очакват за старта на Бундеслигата

Джамал Мусиала окончателно отпадна от състава на баварците за мача за Суперкупата на Германия срещу Борусия (Дортмунд) в утрешния 22 август (събота). Въпреки че все още не е обявено официално, номер 10 на Байерн ще получи почивка заради скорошните си неврологични проблеми, твърди испанският вестник “Marca”.

Мусиала благодари за подкрепата и успокои притеснените: Добре съм!

Лекарският щаб на Байерн подхожда с повишено внимание към двата последователни инцидента с играча по време на приятелските срещи срещу РБ Лайпциг (15.8) и Хайденхайм (18.8). Поради тази причина те предпочитат германският национал да остане в Мюнхен и да почива, като се очаква да се завърне към тренировките на отбора през следващата седмица.

Алфонсо Дейвис за Мусиала: Беше сърцераздирателно да го видя в това състояние, но той ще се върне по-силен

Източникът допълва, че неврологичните проблеми, от които страда футболистът и които предизвикаха внезапните му прилошавания по време на мачовете, не засягат по никакъв начин чисто физическото му състояние или сърдечната му дейност. Въпреки това от Байерн са решили да не предприемат излишни рискове.

Водещ невролог коментира припадъците на Мусиала

От Байерн обаче разчитат на Мусиала за дебютния мач срещу Щутгарт на 28 август (петък). Срещата ще се проведе на “Алианц Арена” и официално ще даде старт на сезон 2026/2027.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google