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ЦСКА е на прага на основната фаза в Лига Европа - на живо от Крит преди гостуването на ОФИ в плейоф от надпреварата
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  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Ковач даде добри новини за Борусия (Дортмунд) преди сблъсъка с Байерн и подкрепи Мусиала

Ковач даде добри новини за Борусия (Дортмунд) преди сблъсъка с Байерн и подкрепи Мусиала

  • 20 авг 2026 | 18:42
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Борусия (Дортмунд) ще може да разчита на нападателя Максимилиан Байер и защитника Валдемар Антон за съботното домакинство срещу шампиона Байерн (Мюнхен) за „Франц Бекенбауер" Суперкупата на Германия, заедно с новите попълнения на тима, заяви старши треньорът Нико Ковач.

Двамата играчи не бяха напълно готови да играят в последния приятелски мач на Борусия срещу Рома, завършил при равенство 2:2. Все още има въпросителна относно участието на полузащитника Карни Чуквуемека.

„Съставът е доста пълен. Ще трябва да оставим някого извън списъка“, добави специалистът, който намекна, че наскоро привлечените нови попълнения Джоуи Феерман и Йоанис Константелиас може да вземат участие.

„Янис пристига едва тази вечер и утре ще тренира за първи път с отбора“, каза Ковач. „Джоуи има само две-три тренировки с тима. Янис все още няма нито една. Въпреки това знам, че са физически подготвени и имат игрови минути. Не виждам причина да не ги включа в състава.“ Феерман е сходен тип играч с Феликс Нмеча – много уверен с топката. Някой, който изисква и търси всяка топка. Точно от това се нуждаем при прехода от защита към атака“, коментира Ковач своя полузащитник.

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Въпреки че гръцкият талант Константинос Карецас също е нов в Борусия, той вече има два приятелски мача зад гърба си с новите си съотборници. „В мачовете срещу Арсенал и Рома вече видяхме на какво е способен Коста с топката – как извежда съотборниците си, но и как самият той може да се превърне в ключов играч. Точно това търсехме“, обясни треньорът на Борусия. „Но на 18 години той все още има много да учи. Скокът от белгийската лига е голям. Затова ще го налагаме внимателно.“

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Ковач коментира и новината за неврологичните проблеми на Джамал Мусиала: "Тъй като сме хора и спортисти, това беше шок и за нас. Знам, че „Байерн“ разполага с наистина отличен медицински екип и пожелаваме на младежа всичко най-добро. Той все още е много млад и се надяваме, че ще изиграе още много, много мачове – не само за „Байерн“, но и за германския национален отбор".

Треньорът на Дортмунд обяви още, че дългосрочно контузените Емре Джан и Нико Шлотербек все още не са на разположение.

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