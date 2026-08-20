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Билети за Левски - Спартак (Варна) са в продажба

  • 20 авг 2026 | 17:44
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Билетите за мача от 6-ия кръг на efbet Лига между Левски и Спартак (Варна) ще бъдат пуснати в продажба в петък, 21 август в 12:00 часа. Двубоят е на 22 август, събота от 21:15 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

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Пропуските ще се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на стадион „Георги Аспарухов“ в петък, 21 август от 10:00 до 19:14 часа, в мрежата на Eventim и онлайн!

В продажба ще бъдат пуснати и освободените от притежателите на абонаментни карти места през приложението „Моето място“.

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За удобство на всички наши привърженици билетите са разпределени за продажба онлайн и на касата на сектор А на стадион „Георги Аспарухов“.

В събота, 22 август, при наличие на непродадени билети, те ще се продават на касата пред Сектор А от 10:00 часа до края на първото полувреме на мача и на касата на улица „Тодорини кукли“ 16:00 часа до края на първото полувреме на срещата.

Цени на билетите:

Сектор A, VIP: 62 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор A, Ложи 2 и 3: 26 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор A, блок 1914: 22 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор A, блок 1 и 2: 19 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор A, блок 3 и 4: 15 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор A, блок 5, 6, 7 и 8: 13 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б: 8 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В: 11 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г: 8 €

Касата за привържениците на отбора-гост ще отвори час и половина преди началото на срещата.

Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион „Георги Аспарухов“.

За улеснение на привържениците, които ще посетят срещата с деца до 14 г., прилагаме декларация, която трябва да бъде попълнена преди влизането на стадион „Георги Аспарухов“.

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