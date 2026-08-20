Хулио Веласкес изравни рекорд на Ясен Петров

Левски остана без загуба и след седмия си мач в Европа от началото на сезона. До този момент „сините“ имат 4 победи и 3 равенства. Справка в статистиката показва, че това се случва едва за втори път в историята на клуба. Преди Хулио Веласкес и неговите момчета, по същия начин започна и Левски на Ясен Петров през 2010-а. Тогава в първите си 7 двубоя „сините“ имаха 5 победи и 2 равенства. Те елиминираха последователно 3 съперника – ирландския Дъндолк с 6:0 и 2:0, а след това шведските Калмар и АИК с победа и равенство. Първият тим бе преодолян с 1:1 и 5:2, а вторият – с 0:0 и 2:1. Седмият мач без загуба тогава бе първият в груповата фаза на Лига Европа. В него Левски победи белгийския Гент с 3:2, докато седмият двубой без поражение сега бе в първия плейоф срещу АЕК.

Гърците останаха респектирани от атмосферата в София и са притеснени, че АЕК е изпуснал Левски

Ако се вгледаме в сериите от мачове без загуба в Европа, които преливат от един сезон в друг, клубният рекорд е от 8 мача. Те са въпросните 7 при Ясен Петров плюс последния от предходния сезон – успеха над Лацио на „Олимпико“ с 1:0, пак в групите на Лига Европа. Така, ако не загуби в редовното време или продълженията в Гърция, Хулио Веласкес ще достигне и този клубен рекорд.

Левски записа четвърто поредно домакинство в Европа без допуснат гол. Рекордът тук е от 5 мача и е поставен в периода 2005/06, когато треньор на „сините“ бе Станимир Стоилов. Тогава тимът не получи гол последователно в двубоите с Публикум Целие (3:0), Оксер (1:0), Динамо Букурещ (1:0), Олимпик Марсилия (1:0) и Артмедия (2:0).

За първи път в историята плейоф за влизане в ШЛ на български клуб завърши 0:0.

За първи път от 21 години плейоф на наш тим приключи без жълт картон. Преди Левски – АЕК, това се случи при победата на ЦСКА на „Анфийлд“ срещу Ливърпул през 2005-а с 1:0. „Червените“ тогава отпаднаха с общ резултат 2:3.

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