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България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

  • 20 авг 2026 | 14:18
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Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА

България има два представителя в европейските клубни турнири – Левски и ЦСКА. На фона на цялата картина в Европа това е любопитен и позитивен факт, който заслужава внимание.

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Слушай на живо: AEK - Левски

Според актуалната ранглиста на УЕФА България е на 27-о място с 20.562 точки, но в графата за настоящия сезон страната ни е отбелязана с 2/4 – два от четирите български клуба, които продължават напред. И тук идва интересното сравнение.

България е пред Швеция, Унгария, Словакия, Румъния, Украйна и Словения

Въпреки че Унгария е 17-а, Швеция е 19-а, Румъния 22-а, Словения е 24-а, Украйна е 25-а, а Словакия е 28-а в общата ранглиста, всички те са с по един останал представител – 1/4.

България, от друга страна, е с два клуба – 2/4.

Голямата битка остана без победител в София - мечтата за Левски все още е постижима
Голямата битка остана без победител в София - мечтата за Левски все още е постижима

Това означава, че към този момент България има повече отбори, които продължават в Европа от всички тези страни, а и от няколко други. И това е особено любопитно, защото част от тези държави се намират значително по-напред от България в петгодишната ранглиста на УЕФА.

Европоходът на ЦСКА продължава през Крит
Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

С кого сме наравно?

По този показател България е в компанията на няколко други държави. Също с по два продължаващи отбора са:

Сърбия – 2/4
Финландия – 2/4
Албания – 2/4
Кипър – 2/4
Азербайджан - 2/4

Левски и ЦСКА – двата клуба, които останаха

За Левски европейската кампания е особено важна. „Сините“ отново са сред отборите, които представят България на международната сцена и имат възможност с всеки следващ мач да допринасят за националния коефициент. Левски вече си осигури участие минимум в Основната фаза на Лига Европа, но мечтае за класиране в Шампионската лига.

ЦСКА също продължава битката и заедно с Левски се превръща в един от двата източника на нови точки за страната ни. „Червените“ също имат гарантирано участие в Европа минимум до края на годината. Ако ЦСКА отстрани ОФИ Крит обаче ще си гарантира мачове и през началото на 2027 година.

Два отбора могат да означават много за България

България не е сред водещите държави в Европа по клубен коефициент, но има два действащи представителя, които могат да продължат да печелят точки. Разбира се, броят на останалите отбори сам по себе си не определя крайното класиране. Най-важното е какви резултати ще постигнат те. Но наличието на два български клуба, които продължават, дава на страната ни още възможности за спечелване на точки.

Левски и ЦСКА са последните два български флага в европейските турнири. От тях зависи колко още точки ще добави България и дали 27-ото място ще бъде само временна спирка по пътя нагоре.

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