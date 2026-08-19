Скаути от Англия гледаха Вуцов срещу АЕК

Представители на английски тим бяха вчера в ложите на стадион „Васил Левски“, за да наблюдават изявите на Светослав Вуцов срещу АЕК (0:0), пише “Тема спорт”. Както е известно, втородивизионният английски Уулвърхамптън и френският елитен Рен наскоро поискаха информация за стража на „сините“. “Вълците” изпаднаха от Висшата лига и през този сезон ще играят в Чемпиъншип, като правят сериозна селекция с цел бързо завръщане в елита на Англия.

Вуцов: Шансовете ни остават

Вуцов наскоро подписа нов договор с Левски до лятото на 2028 година. Известният журналист Руди Галети написа преди седмици, че вратарят на „сините“ е следен и от други европейски тимове, без обаче да разкрива имената им.

Левски е поставил цена от 3 милиона евро на 24-годишния вратар. Към момента обаче шефовете нямат намерение да се разделят с него. Подобен трансфер най-рано би могъл да се осъществи през зимата, тъй като „сините“ вече си осигуриха участие на континенталната сцена до началото на следващата година, независимо дали ще влязат в същинската фаза на Шампионската лига или Лига Европа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google