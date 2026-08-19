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  3. Скаути от Англия гледаха Вуцов срещу АЕК

Скаути от Англия гледаха Вуцов срещу АЕК

  • 19 авг 2026 | 09:31
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Представители на английски тим бяха вчера в ложите на стадион „Васил Левски“, за да наблюдават изявите на Светослав Вуцов срещу АЕК (0:0), пише “Тема спорт”. Както е известно, втородивизионният английски Уулвърхамптън и френският елитен Рен наскоро поискаха информация за стража на „сините“. “Вълците” изпаднаха от Висшата лига и през този сезон ще играят в Чемпиъншип, като правят сериозна селекция с цел бързо завръщане в елита на Англия.

Вуцов: Шансовете ни остават
Вуцов: Шансовете ни остават

Вуцов наскоро подписа нов договор с Левски до лятото на 2028 година. Известният журналист Руди Галети написа преди седмици, че вратарят на „сините“ е следен и от други европейски тимове, без обаче да разкрива имената им.

Левски е поставил цена от 3 милиона евро на 24-годишния вратар. Към момента обаче шефовете нямат намерение да се разделят с него. Подобен трансфер най-рано би могъл да се осъществи през зимата, тъй като „сините“ вече си осигуриха участие на континенталната сцена до началото на следващата година, независимо дали ще влязат в същинската фаза на Шампионската лига или Лига Европа.

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