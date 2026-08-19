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  3. Левски поднови договора на ключов играч

Левски поднови договора на ключов играч

  • 19 авг 2026 | 20:43
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Слушай на живо: Левски - Спартак (Варна)

ПФК „Левски“ и защитника Алдаир Невеш подписаха нов договор до лятото на 2028 година. Португалецът има до момента 80 мача и 4 гола с екипа на представителния отбор на ПФК „Левски“. Алдаир дебютира със „синята“ фланелка на 20 юли 2024 година при победата с 6:1 като гост на „Локомотив“ (София), като в този мач вкара и първия си гол за „Левски“. Шампион на България за сезон 2025/26 година.

ПФК „Левски“ благодари за професионалното отношение и пожелава на Алдаир още много победи, трофеи и щастливи мигове със синята фланелка.

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