Левски обяви програмата до мача със Спартак (Варна)

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От Левски обявиха програмата до мача от шесткия кръг на efbet Лига със Спартак (Варна), който ще се изиграе на стадион "Георги Аспарухов".

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"Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 22 август, петък, е следната:

19 август, сряда:

18:30 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привърженици и представители на медиите

20 август, четвъртък:

ПОЧИВЕН ДЕН

21 август, петък:

10:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привърженици и представители на медиите

22 август, събота:

21:15 часа – „Левски“ – „Спартак“ (Варна) – Първа лига, 6-ти кръг – стадион „Георги Аспарухов", написаха от клуба.

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