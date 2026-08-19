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Левски обяви програмата до мача със Спартак (Варна)

  • 19 авг 2026 | 11:54
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Слушай на живо: Левски - Спартак (Варна)

От Левски обявиха програмата до мача от шесткия кръг на efbet Лига със Спартак (Варна), който ще се изиграе на стадион "Георги Аспарухов".

От Левски към феновете: Всяка дума за вас е малка! Вие сте Шампионска лига
От Левски към феновете: Всяка дума за вас е малка! Вие сте Шампионска лига

"Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 22 август, петък, е следната:

19 август, сряда:

18:30 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привърженици и представители на медиите

20 август, четвъртък:

ПОЧИВЕН ДЕН

21 август, петък:

10:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привърженици и представители на медиите

22 август, събота:

21:15 часа – „Левски“ – „Спартак“ (Варна) – Първа лига, 6-ти кръг – стадион „Георги Аспарухов", написаха от клуба.

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