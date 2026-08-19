Левски обяви програмата до мача със Спартак (Варна)

Слушай на живо: Левски - Спартак (Варна)
От Левски обявиха програмата до мача от шесткия кръг на efbet Лига със Спартак (Варна), който ще се изиграе на стадион "Георги Аспарухов".
От Левски към феновете: Всяка дума за вас е малка! Вие сте Шампионска лига
"Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 22 август, петък, е следната:
19 август, сряда:
18:30 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привърженици и представители на медиите
20 август, четвъртък:
ПОЧИВЕН ДЕН
21 август, петък:
10:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привърженици и представители на медиите
22 август, събота:
21:15 часа – „Левски“ – „Спартак“ (Варна) – Първа лига, 6-ти кръг – стадион „Георги Аспарухов", написаха от клуба.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google