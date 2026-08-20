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АЕК пред подпис с футболист със сериозен опит в Серия "А"

  • 20 авг 2026 | 12:56
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Слушай на живо: AEK - Левски

АЕК е на път да се подсили с опитен футболист преди реванша с Левски от плейофите на Шампионска лига. Първият мач завърши при нулево равенство и всичко ще се реши в реванша в Гърция.

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Гръцкият национал Хараламбос Ликоянис ще продължи кариерата си в АЕК, след като постигна споразумение с клуба. С този трансфер „жълто-черните“ ще опитат да решат проблемите си на левия фланг на отбраната.

Гръцки медии твърдят, че той вече се е разбрал с клуба за личните си условия.

Ликоянис се очаква бъде резерва на Ставрос Пилиос на позицията ляв бек, но треньорът Марко Николич планира да го използва и като ляв централен защитник. В европейската листа на АЕК той ще заеме мястото на Димитрис Калоскамнис.

Бабис Ликоянис е юноша на Олимпиакос, а от 2015 г. насам играе в Австрия и Италия. Той носи екипите на Щурм Грац, а след това и на Каляри и Болоня, откъдето си тръгна като свободен агент това лято.

В кариерата си той има над 170 мача в Серия А, в които е отбелязал 9 гола и е направил 12 асистенции. Ликоянис натрупа и значителен опит в европейските клубни турнири със 7 участия в Шампионската лига и 8 в Лига Европа, както и още 5 в квалификациите на втория по сила турнир.

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