Ричард Мастърс: Инфантино натисна бутона за самоунищожение

Изпълнителният директор на английската Висша лига Ричард Мастърс отправи остри критики към президента на ФИФА Джани Инфантино, обвинявайки го, че е нанесъл сериозни щети на футбола със своите действия. Според него швейцарецът е задействал „бутон за самоунищожение“ с неуспешния си опит да продаде дял от Световното първенство по футбол.

Настоящият президент на световната футболна централа се бори за поста си на фона на мащабна вълна от недоволство, породена от намерението му да привлече частни инвеститори чрез продажба на миноритарен дял от турнирите на ФИФА. Европейската централа УЕФА се очерта като основен опонент на тези планове, а Футболната асоциация на Англия (ФА) също оттегли подкрепата си за Инфантино.

„Това е проблем, създаден от ФИФА“, заяви Мастърс в интервю за "Би Би Си Спорт". „Това е самонараняване. Организацията натисна бутона за самоунищожение и последствията от това сега се вливат в решенията, които трябва да бъдат намерени. Не мисля, че ФИФА някога трябва да обмисля продажбата на дял от Световното първенство. Това е организация с нестопанска цел. Трябва да запази доверие в това състезание за бъдещето на футбола. Мисля, че беше лоша идея и ФА зае правилната позиция по отношение на Джани“, коментира още той.

По повод евентуалната поява на конкурент на Инфантино на изборите за президент на ФИФА догодина, Ричард Мастърс добави: „Мисля, че един нов обединителен кандидат трябва да постави в дневния ред реформа на ФИФА и може би дори реформа на ролята на президента.“

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