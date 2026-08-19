Шефът на Премиър лийг призна: Решението по обвиненията срещу Манчестър Сити се забави, но не мога да посоча срокове

Изпълнителният директор на Премиър лийг Ричард Мастърс призна, че произнасянето по обвиненията срещу Манчестър Сити „отнема повече време от предвиденото“. През февруари 2023 г. клубът беше обвинен в 115 предполагаеми нарушения на финансовите правила на лигата, но все още няма окончателно решение по случая.

Преди три години срещу Сити бяха повдигнати обвинения за нарушаване на правилата за финансов феърплей в рамките на деветгодишен период – от 2009 до 2018 г. Клубът, който спечели три титли от Висшата лига през въпросния период, отрича всички обвинения и твърди, че не е извършил никакви неправомерни действия.

Според Висшата лига Манчестър Сити е нарушавал правилата в продължение на девет сезона, като се твърди, че не е предоставял точна финансова информация. Клубът е обвинен и в отказ да сътрудничи на разследванията на лигата относно финансите му.

Изслушването по случая, продължило 12 седмици, се проведе пред тричленна независима комисия между септември и декември 2024 г. Въпреки това, почти две години по-късно, решение все още не е обявено.

Попитан за актуална информация по време на събитие за представянето на новия сезон 2026/27, Мастърс заяви пред „Скай“: „Не мога да добавя нищо повече. Нашите правила са много ясни по този въпрос – трябва да пазя всичко в тайна, докато не сме готови да обявим решението и да бъдем ясни по него. Не мога да дам никаква актуална информация нито за сроковете, нито за това какво се случва“, добави той.

„Има само един възможен път напред и той е да позволим на процеса да следва своя ход. Отне повече време от очакваното и разбирам разочарованието.“

На въпрос дали е ядосан на комисията, той отговори: „Не, вече казах, че комисията се нуждае от време и пространство, за да си свърши работата. В крайна сметка ролята на Висшата лига е да представи обвиненията, ако доказателствата са достатъчно силни, пред независима комисия и да позволи на тази комисия да установи истината. Това не бива да се поставя под въпрос заради времето, което е необходимо, за да се стигне дотам“, завърши Мастърс.

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