Шест арабски федерации, включително Мароко и Катар, подкрепят Инфантино

Шест от арабските национални футболни асоциации, включително Катар и един от домакините на Световното първенство през 2030 година - Мароко, подкрепят президента Джани Инфантино въпреки кризата в световната футболна федерация.

Към Инфантино, който се стреми да бъде преизбран за пореден мандат следващата година, се надигна бунт от три големи конфедерации - УЕФА, АФК и КОНКАКАФ, които го призоваха да напусне поста си, след като той лансира идеята си за навлизането на частни инвеститори в турнирите на ФИФА, включително и Световното първенство. Швейцарецът предложи да се продадат 20% от правата на Световните първенства на частни инвеститори срещу 4,2 милиарда долара.

Six Arab football federations back Infantino Kushner deal amid FIFA crisis

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Six heads of Arab national football associations, including Qatar and 2030 World Cup co-host Morocco, voiced their support for FIFA President Gianni Infantino on Thursday, as the governing body faces… pic.twitter.com/bYq18gUwrl — The Cradle (@TheCradleMedia) August 13, 2026

"Отчитайки важната роля на арабския футбол в обединението на хората и заздравяването на връзките между футболните асоциации в арабския свят, изразяваме пълната си подкрепа към г-н Джани Инфантино, президент на ФИФА, и потвърждаваме доверието си в лидерството му и това, че може да помогне на развитието на футбола по целия свят. Дълбоко оценяваме усилията на Инфантино за развитието на футбола глобално, като ще проучват възможности във всички региони и призванието на играта да обединява хората", се казва в позиция на президентатите на шестте федерации.

Позицията е подписана от президентите на националните федерации на Катар, Ливан, Мароко, Судан, Египет и Мавритания. Шестима от тях са и членове на Съвета на ФИФА. Въпреки опозицията на трите конфедерации, които представляват 136 от 211-те асоциации членове, които ще гласуват на президентските избори през март, Инфантино все още има много съюзници.

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Снимки: Gettyimages