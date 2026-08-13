Инфантино подкрепя идеята на КОНМЕБОЛ за Световно първенство с 64 отбора

Президентът на ФИФА Джани Инфантино все още не се е отказал от идеята за разширяване на Световното първенство до 64 отбора, съобщава „Таймс“.

Световната футболна централа планира да вземе решение за евентуално разширяване на турнира от 48 на 64 национални отбора до 14 август.

Според информацията на „Таймс“, Инфантино, който е подложен на натиск след скандала с опита за продажба на част от правата на Световното първенство на частни инвеститори, е информирал Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ), че подкрепя тяхната идея за увеличаване на броя на участниците в надпреварата.

Обещания към Мексико са причина за подкрепата към Инфантино

От КОНМЕБОЛ предложиха Мондиал 2030 да бъде разширен до 64 отбора, за да може в Южна Америка да се проведат повече от три мача. Основни домакини на турнира ще бъдат Испания, Португалия и Мароко, докато Уругвай, Аржентина и Парагвай ще приемат по един мач в чест на стогодишнината от първото Световно първенство в Уругвай.

В петък Инфантино посети Колумбия по повод встъпването в длъжност на новия президент на страната Абелардо де ла Есприеля, който получи подкрепа от Доналд Тръмп. Във вторник президентът на САЩ заяви, че ФИФА ще направи „ужасна грешка“, ако уволни Инфантино.

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Ръководителят на ФИФА беше придружен от президента на КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес от Парагвай, който заяви пред колумбийските медии, че „не може да се пренебрегне огромната работа“, извършена от швейцарския функционер. Източници съобщават, че по време на това пътуване е бил обсъждан планът за разширяване на Световното първенство до 64 отбора. От ФИФА подчертаха, че решението ще бъде взето от Съвета на организацията, а не лично от Инфантино.

Инфантино също така се опитва да си осигури подкрепа, за да запази поста си начело на ФИФА, въпреки призивите за оставката му от страна на УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация. Мексико е единствената от 35-те страни членки на ФИФА от КОНКАКАФ, която е изразила подкрепа за функционера. Смята се, че мексиканците подкрепят Джани на фона на очакваната от негова страна подкрепа за кандидатурата на страната да напусне Конфедерацията на Северна и Централна Америка и Карибския басейн и да се присъедини към КОНМЕБОЛ.

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Снимки: Imago